李亞鵬建議月捐1元支持嫣然基金。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 李亞鵬透露嫣然天使基金月捐已超過救助能力，建議支持者每月捐1元即可，同時也因過往「情懷大過能力」言論再受關注。

由王菲 與竇靖童、李嫣 母女三人共同演唱的主題曲「愛笑的天使」20周年合唱版，11月21日上線前後即霸榜微博熱搜，隨之上榜的還有王菲的前夫李亞鵬 。李亞鵬在前一天發布視頻，除談及王菲母女三人為這首歌準備了很長時間，還宣布了個消息，稱嫣然天使基金收到的募款，已大過救助能力，請大家以後「每個月捐1塊錢（人民幣，下同）就可以了」。

據百姓關注報導，11月20日，李亞鵬發布視頻，稱由李嫣、竇靖童、王菲母女三人共同演唱的主題曲「愛笑的天使」20周年合唱版11月21日上線。

李嫣、竇靖童、王菲共同演唱的主題曲《愛笑的天使》上線。（取材自微博）

李亞鵬還表示，現在嫣然天使基金每個月收到的月捐人的募款，大過了每個月救助的能力，又感謝又是真誠的建議：捐款欄裡面有一個可自選項，大家可以選每個月捐1塊錢就可以了，因為善無大小，而愛應該是更加長久的陪伴。

2006年，嫣然天使基金成立，王菲為女兒李嫣，同時也為所有唇顎裂孩子寫下「愛笑的天使」。 據嫣然天使基金介紹，「愛笑的天使」作詞為王菲，作曲為曾創作出「K歌之王」、「少女的祈禱」的香港作曲家陳輝陽。

今年1月，李亞鵬旗下北京嫣然天使兒童醫院曾因陷入拖欠租金風波引發關注，當時，李亞鵬在視頻中說「我的情懷大過了我的能力」，引發很多網友討論。近日，李亞鵬在接受中新網採訪時首次回應表示，讓一個理想主義者承認這一點很難，當時沒有很好把控住內心，設置了過高的目標。能夠認清自己的情懷大過能力很難，但這是重要的成長。

李亞鵬還自曝直播帶貨初期遭好友拍桌喝斥，「你怎麼能去幹這種事情」；李亞鵬則表示：人有很多選擇，你不需要向外人解釋，解釋不了，人生也不需要向別人解釋。

圖為早年王菲帶女兒李嫣和竇靖童參加活嫣然天使慈善晚宴時的同框畫面。（取材自九派新聞）