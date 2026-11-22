李亞鵬認募款超過嫣然基金會承載能力 「月捐1元就行」
李亞鵬透露嫣然天使基金月捐已超過救助能力，建議支持者每月捐1元即可，同時也因過往「情懷大過能力」言論再受關注。
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李亞鵬透露嫣然天使基金月捐已超過救助能力，建議支持者每月捐1元即可，同時也因過往「情懷大過能力」言論再受關注。
由王菲與竇靖童、李嫣母女三人共同演唱的主題曲「愛笑的天使」20周年合唱版，11月21日上線前後即霸榜微博熱搜，隨之上榜的還有王菲的前夫李亞鵬。李亞鵬在前一天發布視頻，除談及王菲母女三人為這首歌準備了很長時間，還宣布了個消息，稱嫣然天使基金收到的募款，已大過救助能力，請大家以後「每個月捐1塊錢（人民幣，下同）就可以了」。
據百姓關注報導，11月20日，李亞鵬發布視頻，稱由李嫣、竇靖童、王菲母女三人共同演唱的主題曲「愛笑的天使」20周年合唱版11月21日上線。
李亞鵬還表示，現在嫣然天使基金每個月收到的月捐人的募款，大過了每個月救助的能力，又感謝又是真誠的建議：捐款欄裡面有一個可自選項，大家可以選每個月捐1塊錢就可以了，因為善無大小，而愛應該是更加長久的陪伴。
2006年，嫣然天使基金成立，王菲為女兒李嫣，同時也為所有唇顎裂孩子寫下「愛笑的天使」。 據嫣然天使基金介紹，「愛笑的天使」作詞為王菲，作曲為曾創作出「K歌之王」、「少女的祈禱」的香港作曲家陳輝陽。
今年1月，李亞鵬旗下北京嫣然天使兒童醫院曾因陷入拖欠租金風波引發關注，當時，李亞鵬在視頻中說「我的情懷大過了我的能力」，引發很多網友討論。近日，李亞鵬在接受中新網採訪時首次回應表示，讓一個理想主義者承認這一點很難，當時沒有很好把控住內心，設置了過高的目標。能夠認清自己的情懷大過能力很難，但這是重要的成長。
李亞鵬還自曝直播帶貨初期遭好友拍桌喝斥，「你怎麼能去幹這種事情」；李亞鵬則表示：人有很多選擇，你不需要向外人解釋，解釋不了，人生也不需要向別人解釋。
他表示嫣然天使基金每月收到的月捐款，已經大過基金每月的救助能力，因此希望捐款人可在自選欄改為每月捐1元，讓善意更長久地延續。 嫣然天使基金於2006年成立，王菲曾為女兒李嫣及唇顎裂兒童寫下《愛笑的天使》，此次則推出由王菲、李嫣與竇靖童合唱的20周年版本。 今年1月，李亞鵬旗下北京嫣然天使兒童醫院曾爆出拖欠租金風波，他當時說過「我的情懷大過了我的能力」，近日受訪時又首次回應相關爭議。
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他表示嫣然天使基金每月收到的月捐款，已經大過基金每月的救助能力，因此希望捐款人可在自選欄改為每月捐1元，讓善意更長久地延續。
嫣然天使基金於2006年成立，王菲曾為女兒李嫣及唇顎裂兒童寫下《愛笑的天使》，此次則推出由王菲、李嫣與竇靖童合唱的20周年版本。
今年1月，李亞鵬旗下北京嫣然天使兒童醫院曾爆出拖欠租金風波，他當時說過「我的情懷大過了我的能力」，近日受訪時又首次回應相關爭議。
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