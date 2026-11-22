前女團SNH48成員孫芮宣布已婚成人母。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 前SNH48成員孫芮在微博宣布結婚並懷孕，透露圈外丈夫任職紀律單位，並感謝粉絲多年支持，表示未來仍會兼顧家庭與演藝工作。

現年31歲的前大陸女團SNH48成員孫芮，過去曾兩度奪下年度總決選冠軍並成立個人工作室單飛。她21日一早無預警在個人微博 發布長文，一口氣向外界報告「結婚」與「懷孕」雙重喜訊。

據噓！星聞報導，孫芮發文感性回憶演藝之路，表示自己從18歲剛入行時青澀莽撞的東北女孩，到如今邁入30歲大關，非常感謝粉絲一路以來的陪伴與托舉。她坦言，受到原生家庭幸福氛圍的耳濡目染，讓她對組建家庭產生憧憬，如今終於遇見相守一生的人生伴侶。談及老公背景，她低調透露對方是圈外人，在紀律單位任職，作風嚴謹且不愛曝光，「正因如此，我更加明白了安穩的可貴」。

除了升格人妻，孫芮也開心分享肚皮有喜，形容寶寶是「上天賜予的禮物」。她坦承剛得知懷孕時內心相當焦慮，甚至一度不知所措，但經過這段時間的情緒沉澱後，心境已轉為平靜與期待，決定勇敢迎接母親的新身分，並在第一時間向一路支持她的粉絲坦誠相告。

孫芮於2013年作為SNH48二期生出道，曾蟬聯第七、第八屆總決選第一名，2021年晉升明星殿堂後轉往影視與綜藝發展，參演過「青春有你2」及電影「燃野少年的天空」。面對人生新篇章，她強調雖然未來腳步會稍微放慢，但演藝工作依舊「步履不停」，承諾會帶著家人與粉絲給予的力量，繼續在事業上穩健前行。