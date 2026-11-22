竇唯與王菲早年合照。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 竇唯因網傳4婚4孩衝上熱搜，傳新任妻子為京劇演員且剛生子，但消息尚未證實；同日王菲與兩個女兒合唱也引發關注，兩人近況形成鮮明對比。

王菲 和兩個女兒合唱「愛笑的天使」發布那天，王菲的前夫竇唯也上了熱搜，詞條是「竇唯四婚四孩」，因為網傳57歲的竇唯已經第四次結婚，新任妻子是唱京劇 的，還剛生了個兒子。目前他本人和工作室均尚未對此回應，但網友已經炸開了鍋。這對離婚27年前夫妻的生活與事業現況，也被網友拿出來對比。

11月21日，竇唯突然登頂熱搜，多個帳號發文，稱他第四次結婚，新任妻子是唱京劇的，還剛生了個兒子。有網友爆料女方指向京劇演員姜培培，消息源頭據稱來自他本人的朋友圈，但未獲證實。有意思的是，同一天，王菲和兩個女兒合唱的「愛笑的天使」MV發布，也上了熱搜。一個因新家庭被圍觀，一個因母女同框被點讚，境遇大不同。

聽說竇唯生了個兒子，評論區不少網友留言恭喜，認為竇唯早就不唱歌了，日子過得低調樸素，沒想到他已經四婚了。而眾所周知，竇唯已經有兩個女兒，一個是和王菲生的長女竇靖童，已經29歲；另一個是和高原生的女兒竇佳嫄，目前25歲，姊妹倆的感情也不錯，經常一起聚會。

公眾對竇唯的記憶，似乎一直停留在「王菲前夫」和「竇靖童她爸」這兩個標籤上。曾被稱「搖滾之父」的他退圈多年，隱居阿那亞，騎小電驢，日子過得低調，如今卻因「四婚四娃」被推到風口浪尖，甚至不太清楚他三婚是什麼時候結的、又是何時離的，更別說這個第四任妻子有何來頭，只是消息真假尚未證實，「竇唯四婚四孩」的話題已經刷屏。

目前竇唯公開可確認的婚姻只有兩段，一是與王菲，1996年結婚，1997年女兒竇靖童出生，1999年離婚。二是與高原，2002年結婚，同年女兒竇佳嫄出生，2004年離婚。網傳第三段對象是粉絲陳冉，並據稱育有一女，但從未獲本人公開確認。第四段就是近日網傳唱京劇的。

有網友對比，王菲的情感之路走得完全不一樣，她和竇唯離婚是高原介入，後來跟李亞鵬結婚又離婚，再後來和謝霆鋒復合，57歲的她依然活躍，還和竇靖童、李嫣一起唱歌錄歌。而竇唯若真是四段婚姻、四個孩子，被認為每一段都像是在尋找一個能陪伴自己的人。網友對這兩人婚戀態度的評價大致為：竇唯多婚被調侃成「比汪峰還愛結」，而王菲多段感情則被說成「灑脫」、「任性」。

竇唯此前和竇靖童合影。（取材自微博）