田曦薇（右）挽住張凌赫（左）手臂，靠在他的肩膀上，重現劇中「這是我的夫婿，言正」的經典場景。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 《逐玉》男女主角張凌赫、田曦薇舉辦兩岸線上見面會，重現多個甜蜜名場面並吸引26.7萬人次觀看，因互動親密引發粉絲猜測二搭有譜。

大陸古裝劇「逐玉」近日在台灣播出，並多次登上串流平台Netflix 台灣排行榜冠軍。21日「逐玉」男女主角張凌赫 、田曦薇舉辦海峽兩岸粉絲線上見面會，兩人時隔大半年再度合體，重現劇中「夫婿靠肩」、「陳皮糖」等甜蜜橋段。其中，「張凌赫說田曦薇更瘦更美了」登上微博 文娛榜第一。直播尾聲主持人當面cue期待兩人二搭，張凌赫、田曦薇雖都未正面回應，但田曦薇卻全程笑瞇瞇，因而被認為二搭有譜。

今年在台灣走紅的「逐玉」於21日晚間6時到7時舉行兩岸粉絲見面會，由於先前張凌赫申請赴台舉辦實體見面會未獲台灣政府同意，劇組改以線上直播方式與粉絲相見，活動在YouTube和Facebook同步直播。見面會中，張凌赫、田曦薇與兩岸劇迷分享拍攝幕後故事，台灣粉絲邀請他們赴台走走看看。張凌赫和田曦薇都表示，希望赴台灣與粉絲線下見面。

這場兩岸粉絲見面會在沒有預熱的情況下空降開播，最終觀看人次衝到了26.7萬；開播僅半小時，就迅速吸引了近3萬人次觀看，評論達1800條，大陸官媒北京日報報導稱，這顯示出台灣劇粉強大的黏性直播相關話題橫掃各大熱搜榜，累計上榜超22個。

兩人時隔大半年再次合體，在十秒對視挑戰後，張凌赫連誇田曦薇「又瘦了」、「更美了」，田曦薇則稱讚他「更成熟了」。見面會中還復刻了「逐玉」裡的幾個經典場面：田曦薇挽住張凌赫手臂並靠肩，還原劇中台詞「這是我的夫婿，言正」，引得張凌赫害羞回應「受寵若驚」；兩人還重現了「我殺豬養你」及拆好遞送陳皮糖的甜蜜橋段，張凌赫聽到後當場低頭耳根通紅，嘟囔「太煩了」試圖掩飾害羞，全程洋溢的CP感讓粉絲直呼「過年了」。

此次見面會另一個亮點是兩人都用閩南語向粉絲問好。開場時，兩人特地用閩南語向粉絲打招呼，學說「你好」、「我超喜歡你」，逗趣模樣讓直播間裡的粉絲嗨翻，張凌赫並現場揮毫寫下「劇在一起，共赴山河」，呼應劇集主題與家國情懷，兩人還表演了秦腔等傳統民俗內容。

台灣粉絲為張凌赫和田曦薇準備了花生酥、太陽餅、鳳梨酥以及媽祖盲盒等台灣特色禮物，田曦薇也送出寓意「頓頓有肉」的臘肉作為回禮。張凌赫提及前陣子與高中同學打遊戲，聽對方說在台灣夜市品嘗美食，他「肉眼可見的羨慕」和「眼神發亮」；兩人都表示「非常非常想去台灣走一走、看一看、吃一吃」。