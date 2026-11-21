「今天是太陽雨」最後四集畫風突變，楊超越(右)、董思成(左)角色性格出現斷崖式割裂。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《今天是太陽雨》雖以豆瓣8.0高分收官，卻因後4集德國篇甜寵化過強引發人設崩塌爭議，導演也坦言是為番外低成本補拍所致。

由大陸藝人楊超越、董思成主演的現偶劇「今天是太陽雨」日前大結局，在豆瓣開出8.0高分，創下近三年大陸自製愛情劇最高紀錄。然而，劇集收官後卻掀起「太陽雨後四集是被奪舍了嗎」的熱議，不少觀眾直指男女主角抵達德國 後的最後四集畫風突變，角色性格出現斷崖式割裂。

針對外界質疑結局「奪舍」（形容角色性格突然180度大轉變、像換了另一個靈魂一樣），導演貓的樹透露，劇本原本僅規畫至第22集，故事在女主角鄭雨出國前便已結束。因主創團隊對角色心懷不捨，才在殺青約一個月後，僅動用9名工作人員低成本補拍擴充至24集。

由於定位更偏向「售後福利番外」，加上演員難以及時找回正片狀態，導致前期背負債務、宛如堅韌「野草」的鄭雨(楊超越飾)，與克制內斂的學長陳硯周(董思成飾)，到了德國篇直接切換為高密度擁吻的甜寵模式，讓部分劇迷直呼現實厚重感被沖淡。不過也有支持者認為，卸下生活重擔後展現的開朗柔軟才是角色本色，建議將前段視為人生主線、德國篇當作平行時空的童話彩蛋。

儘管結局評價兩極，楊超越與董思成戲裡戲外「溢出螢幕的CP感」仍讓觀眾意猶未盡。劇宣期間，董思成不僅將三人合照巧妙裁成雙人照，大結局當日兩人更在微博分別以「Yes」與「Will you？」隔空呼應，被劇迷封為「把番外續到了現實」。

面對全網敲碗「二搭」的熱情喊話，董思成近日在專訪中大方回應，直言非常期待能與楊超越再度合作，甚至主動許願挑戰「古裝劇」，這一番話隨即登上熱搜。不過，目前雙方尚未有正式的合作計畫出爐。