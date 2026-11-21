周秀娜新片當保齡球界女神 零基礎練到拉傷肩膀
周秀娜為主演保齡球電影《大分瓶》接受數月訓練，練到拉傷肩膀仍親自上陣，並透露與江𤒹生的對手戲及自己以事業為先的想法。
AI摘要
文章摘要整理：
周秀娜為主演保齡球電影《大分瓶》接受數月訓練，練到拉傷肩膀仍親自上陣，並透露與江𤒹生的對手戲及自己以事業為先的想法。
香港女星周秀娜主演的保齡球題材電影「大分瓶」將於26日在香港上映，她飾演「保齡球界女神」江璧君。為了演好角色，她開拍前數月接受專業訓練，從零開始學習保齡球技巧，期間曾拉傷肩膀，拍攝時更意外跌倒，雙膝擦傷流血。入行18年、踏入「四字頭」的她表示，很開心從事一份自己喜歡的工作。
大公報報導，周秀娜表示，平日打保齡球只求開心，但拍電影對步伐、停頓位置及出球角度都有嚴格要求。教練經常要她手持沉重的保齡球，維持標準姿勢，讓她形容訓練如拍武打片，相當考驗肌耐力。雖然劇組安排替手及特效補救，她仍堅持親自完成動作。
周秀娜原以為導演會安排她飾演冷傲的馮燕青，沒想到最後由她演出江璧君，讓她感到新鮮。片中她與江𤒹生（AK）有不少對手戲，包括親吻及掌摑場面。她表示，拍親吻戲前特別與對方溝通；掌摑戲則更令她緊張，擔心力道不準會傷到對方。
談到首次在銀幕上演繹姐弟戀，周秀娜認為兩人相處最重要是合拍、擁有共同價值觀。至於現實中若面臨感情與事業的選擇，她直言會以事業為先，認為安全感應由自己給予。踏入人生新階段，她仍希望繼續拍好作品，在演藝圈走得更遠。
她在片中飾演被稱為「保齡球界女神」的江璧君，這個角色需要展現專業球技與自信氣場，也和她平日輕鬆打球的狀態很不同。 周秀娜在開拍前數月接受專業訓練，從零學起保齡球步伐、停頓位置和出球角度，還曾因高強度練習拉傷肩膀，但仍堅持親身完成動作。 她表示與江𤒹生拍親吻戲前會先溝通，掌摑戲則怕力道拿捏不準；談到現實中的感情與事業，她明言會以事業為先，安全感要靠自己給。
精華 FAQ
她在片中飾演被稱為「保齡球界女神」的江璧君，這個角色需要展現專業球技與自信氣場，也和她平日輕鬆打球的狀態很不同。
周秀娜在開拍前數月接受專業訓練，從零學起保齡球步伐、停頓位置和出球角度，還曾因高強度練習拉傷肩膀，但仍堅持親身完成動作。
她表示與江𤒹生拍親吻戲前會先溝通，掌摑戲則怕力道拿捏不準；談到現實中的感情與事業，她明言會以事業為先，安全感要靠自己給。
上一則
「開心鬼」女星炒股 陳曼娜曾被內線害慘 靠一招翻身
下一則