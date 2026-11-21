周秀娜主演的保齡球題材新片「大分瓶」，將正式在香港上映。（電影劇照截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 周秀娜為主演保齡球電影《大分瓶》接受數月訓練，練到拉傷肩膀仍親自上陣，並透露與江𤒹生的對手戲及自己以事業為先的想法。

香港 女星周秀娜主演的保齡球題材電影「大分瓶」將於26日在香港上映，她飾演「保齡球界女神」江璧君。為了演好角色，她開拍前數月接受專業訓練，從零開始學習保齡球技巧，期間曾拉傷肩膀，拍攝時更意外跌倒，雙膝擦傷流血。入行18年、踏入「四字頭」的她表示，很開心從事一份自己喜歡的工作。

大公報報導，周秀娜表示，平日打保齡球只求開心，但拍電影對步伐、停頓位置及出球角度都有嚴格要求。教練經常要她手持沉重的保齡球，維持標準姿勢，讓她形容訓練如拍武打片，相當考驗肌耐力。雖然劇組安排替手及特效補救，她仍堅持親自完成動作。

周秀娜原以為導演會安排她飾演冷傲的馮燕青，沒想到最後由她演出江璧君，讓她感到新鮮。片中她與江𤒹生（AK）有不少對手戲，包括親吻及掌摑場面。她表示，拍親吻戲前特別與對方溝通；掌摑戲則更令她緊張，擔心力道不準會傷到對方。

談到首次在銀幕上演繹姐弟戀，周秀娜認為兩人相處最重要是合拍、擁有共同價值觀。至於現實中若面臨感情與事業的選擇，她直言會以事業為先，認為安全感應由自己給予。踏入人生新階段，她仍希望繼續拍好作品，在演藝圈走得更遠。

周秀娜主演的保齡球題材新片「大分瓶」，將正式在香港上映。（取材自臉書）