愛犬勇奪校園最醜寵物冠軍 孫儷哭笑不得 網友力挺
孫儷分享女兒帶回愛犬芒果奪得「最醜寵物第一名」的趣事，全家哭笑不得，網友則紛紛力挺這隻醜萌狗狗。
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孫儷分享女兒帶回愛犬芒果奪得「最醜寵物第一名」的趣事，全家哭笑不得，網友則紛紛力挺這隻醜萌狗狗。
大陸知名女星孫儷又分享爆笑家庭日常。近日，她在個人社交平台發文透露，女兒「小花」放學回家後，興高采烈地帶回一個學校頒發的獎項，宣布家中愛犬「芒果」在全校寵物評比中勇奪冠軍。正當全家人感到與有榮焉之際，仔細一看獎項名稱竟是「最醜寵物第一名」，神反轉的劇情讓全家當場哭笑不得。
面對這份「另類榮耀」，孫儷在貼文中忍不住連發三個微笑表情符號，幽默自嘲寫道，「我是該笑，還是哭，比較合適？」貼文曝光後瞬間引爆全網笑點，「孫儷家的狗獲最醜寵物第一名」相關話題迅速衝上熱搜，吸引大批網友圍觀朝聖。
據了解，這場別開生面的寵物評比由孩子們主導投票。校方特別跳脫傳統寵物選美的單一框架，設立了充滿童趣的「最醜寵物」獎項。而在孫儷同步曬出的生活照中，主角「芒果」頂著一張極具辨識度的臉，雖然不符合世俗定義的精緻長相，但呆萌又自帶喜感的無辜神情，反而讓網友一致封牠為「醜萌界擔當」。
對此，許多網友紛紛留言力挺，「第一名就是第一名，醜得有特色也是本事」、「惡語傷芒果心，小芒果不哭」、「雖然獎項名字有點傷狗，但含金量可是實打實的『全校第一』」。還有人說，「不管第幾名，在娘娘家被捧在手心疼的芒果，永遠是全世界最幸福的冠軍」。
她透露女兒放學回家後帶回學校頒發的寵物獎項，原本全家以為芒果得了冠軍，最後才發現拿到的是「最醜寵物第一名」，反差感十足。 因為獎項名稱和家人原先的期待完全相反，先以為是可愛或優秀類的榮譽，細看才發現是「最醜寵物」冠軍，孫儷只好連發微笑表情自嘲。 許多網友認為芒果雖然外型不符合傳統審美，但呆萌又有特色，還留言稱讚牠是「醜萌界擔當」，並笑說這也是一種實力與全校第一的榮耀。
精華 FAQ
她透露女兒放學回家後帶回學校頒發的寵物獎項，原本全家以為芒果得了冠軍，最後才發現拿到的是「最醜寵物第一名」，反差感十足。
因為獎項名稱和家人原先的期待完全相反，先以為是可愛或優秀類的榮譽，細看才發現是「最醜寵物」冠軍，孫儷只好連發微笑表情自嘲。
許多網友認為芒果雖然外型不符合傳統審美，但呆萌又有特色，還留言稱讚牠是「醜萌界擔當」，並笑說這也是一種實力與全校第一的榮耀。
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