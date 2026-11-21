趙麗穎(第二排右三)被前輩演員又推又拉，終於站上了C位。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 趙麗穎在《我心中的人民》展映活動中被遲蓬、曹翠芬接力拉到C位，兩位前輩與她互動溫馨感人，合影與現場細節引發網友熱議。

陸劇「我心中的人民」近日舉行經典人物形象展映活動，現場一張趙麗穎 站在C位的大合影在網上引發熱議。據現場細節，以中國視協理事身分出席活動的趙麗穎，是被遲蓬、曹翠芬兩名前輩演員「推拉」到C位的，兩人曾分別飾演趙麗穎的婆婆和祖母。曹翠芬發言時哽咽，趙麗穎在旁也跟著眼眶泛紅。看得讓大批網友直呼趙麗穎被長輩們寵成寶，這場景「比劇本還暖」。

綜合媒體報導，這場活動日前在浙江麗水古堰畫鄉舉辦，因為現場一張大合照刷屏。本想低調站在邊上的趙麗穎，被兩位前輩接力拉到C位，最後「祖母」曹翠芬一把將她攬進懷裡的畫面，瞬間衝上熱搜。

趙麗穎被前輩演員又推又拉，終於站上了C位。（取材自微博）

據現場細節，大合影環節工作人員多次引導趙麗穎到中間位置，她卻一直微微用力往後撤，堅持站在邊上。最先「出手」的是「幸福到萬家」中飾演趙麗穎在劇中角色何幸福婆婆的遲蓬，路過時輕輕把她往中間推。趙麗穎向前走了幾步，剛想蹲下避開，在「知否知否應是綠肥紅瘦」劇中飾演趙麗穎（盛明蘭）祖母的曹翠芬，直接一把將她摟住，笑著攬在身邊完成了合影。兩位長輩一推一攬，動作自然得像家裡長輩招呼孩子吃飯，沒有半點客套。

此外，曹翠芬發言時哽咽，趙麗穎在旁眼眶泛紅；台下趙麗穎還幫曹翠芬整理衣服、攙扶下台階。曹翠芬次日在微博發文「九年一聚，孫兒們都挺好的，我很幸福。」

網友的評論幾乎一面倒：「這個C位不是爭來的，是前輩們真心疼愛她才給的。」有人調侃這是「超暖的劇外售後」。

趙麗穎被前輩演員又推又拉，終於站上了C位。（取材自微博）