電影「歡迎來龍餐館」中，沈騰（左）飾演的徐福與徒弟賽夫在廚房中互動。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 沈騰以《歡迎來龍餐館》在第12屆亞洲國際電影節首奪影帝，影片亦獲最佳影片，並已宣布代表大陸角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片。

大陸電影「歡迎來龍餐館」官方微博 日前發文稱，沈騰憑藉電影「歡迎來龍餐館」，在美國洛杉磯 舉行的「第12屆亞洲國際電影節」（Asian World Film Festival，簡稱AWFF）中，獲得最佳男主角獎，這是沈騰出道23年來首個電影節影帝頭銜。該片並從來自30多個亞洲國家和地區的參展影片中脫穎而出，摘得最佳影片獎。

該片官微發文，電影「歡迎來龍餐館」獲第12屆亞洲國際電影節最佳影片、最佳男主角雙項榮譽。餐桌搭建起跨越國界的橋梁，照見人性的微光。沈騰用精采的演繹，塑造了普通人的溫熱與堅守龍餐館的故事，在亞洲光影的舞台向全世界訴說和平的期望。

「歡迎來龍餐館」由文牧野執導，以2003年伊拉克戰爭為背景，講述沈騰飾演的廚師徐福為還債遠赴中東開中餐館 ，在戰亂中掙扎求生並守護孩童的故事。截至目前，該片總票房超24億元人民幣（約3.5億美元），位居年度票房榜第二位，豆瓣評分8.7分。

沈騰在這次演出中，跳出了他以往熟悉的喜劇路線，走克制內斂的現實主義風格。沈騰此前主演票房超400億元，但在國內主流獎項的最佳男主角上長期空白，此次是國際電影節層面的認可。

亞洲國際電影節創立於美國洛杉磯，旨在將優秀的亞洲電影作品展現給國際主流電影圈。從2015年初創至今，已有包括大陸、日本、南韓、印度、土耳其等50多個亞洲國家參與亞洲國際電影節。

另外，電影「歡迎來龍餐館」片方日前通過社交媒體平台宣布，該片將代表大陸角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片。

得獎消息傳來，網友們紛紛在相關話題討論區留言祝賀，稱「沈騰終於拿男主角獎了」。也有不少網友討論亞洲國際電影節的「含金量」，認為其不在國際A類電影節序列內，更多偏向是對「國際亮相與演技、作品的肯定」；但該片能因此在北美市場曝光、接觸海外影人與媒體，也是錦上添花型的國際交流機會，不應單純以其是否為權威獎盃來衡量。

電影「歡迎來龍餐館」在「第12屆亞洲國際電影節」中，獲得最佳男主角和最佳影片獎。（取材自極目新聞）