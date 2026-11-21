周海媚病逝讓許多粉絲相當難過。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 周海媚離世近3年後，遺作《文成傳奇》首播引發觀眾感動，而她替愛犬與長年善行留下的溫柔，也讓粉絲再度想起她的體面與善意。

2023年底在北京因突發心臟病 過世的周海湄，她生前拍攝但一直沒能等到播出的遺作「文成傳奇」，在她去世快3年之際，突然登陸貴州衛視黃金檔首播。周海湄在劇中飾演的寧王妃，一身華服露臉瞬間，把許多守在電視前的觀眾看哭了，彷彿周海湄還活著，只是息影，這齣戲像是她留的禮物。有網友說，不只「文成傳奇」，周海媚 還留下了另外兩個禮物，讓粉絲們驚喜之餘也感到欣慰。

有「最美周芷若」稱號的周海媚，2023年12月在北京離世，享年57歲，消息傳開時，不少人的第一反應是不敢相信。讓人沒想到的還有，快三年過去，關於她的消息非但沒有淡出，11月17日，積壓了整整14年的老劇「文成傳奇」突然登陸貴州衛視黃金檔首播，寧王妃一身華服轉身露臉的瞬間，好多守在電視前的觀眾當場就紅了眼，離世的周海媚清清楚楚出現在屏幕上，恍惚間讓人以為她是帶著新作品跟大家打招呼來了。

「文成傳奇」中的周海湄。（取材自微博）

如果說「文成傳奇」是周海湄留給粉絲和觀眾們的禮物，那麼另一份禮物是她最放不下的兩個毛孩子周墩墩和周六六，在她的老友演員李勤勤接手照顧下，如今吃得圓滾滾的出現在李勤勤的視頻中，兩隻狗在院子裡撒歡跑，眼神裡還是被人寵著的鬆弛勁兒，有網友稱，跟在周海媚身邊的時候一模一樣，有網友說自己看到視頻後哭了，說這哪裡是狗狗有了歸宿，明明是周海媚提前給自己的毛孩子找好了後路。

另一份禮物則是刻在幾代人記憶裡的經典所收藏的善意。周海媚原本不願意接演94版「倚天屠龍記」裡的周芷若，認為周芷若黑化後不擇手段，怕演了被觀眾罵，在導演反覆勸說下才接演，結果這一演，直接成了難以超越的天花板。而且她生前還悄悄認養了許多孤兒，常年捐錢捐物資，持續數十年，這些善行直到她去世後才被曝光。

有網友留言，稱這三份禮物沒有一樣是值錢的東西，可每一樣都藏著周海湄的溫柔和體面，只把溫暖和念想留給這個世界。