圖為陳曼娜出席 ViuTV 原創劇「飛黃騰達」記者會。（取材自維基百科／am730）

AI摘要 文章摘要整理： 陳曼娜從清寒出身到靠房地產與保守理財翻身，雖曾因誤信股市內線慘賠，最終仍以穩健投資累積破億身家。

曾在「開心鬼」系列作品中飾演校長一角的香港 資深女星陳曼娜，退休 後坐擁破億身家、入住海景豪宅享受人生。但其實陳曼娜出身清寒，她獨力拉拔孩子長大，加上早年在電視台拍戲薪資微薄，這才逼得她決心跨足投資領域，靠自己為家人撐起一片天。

談起當年電視台的待遇，陳曼娜日前接受專訪時，回憶起那段艱辛歲月，透露自己拍戲超過20年，薪水竟只微幅調漲1000多港幣，當時許多同業甚至得兼差開計程車才能勉強餬口。為了延續演藝夢並改善家計，她體認到不能一輩子只領死薪水，便開始摸索副業與理財之道。

只是投資初期她也曾繳過不少學費，年輕時因完全不懂股票，盲目聽信圈內友人的「內線消息」在高點進場，結果慘遭套牢賠錢；這次慘痛教訓讓她看清股市的高風險，近十幾年來已大幅減少股票操作，轉趨保守，她也常藉此勸告身旁親友，切勿在缺乏市場認知與風險控管的情況下貿然入市，以免傷財又傷感情。

比起股海的劇烈震盪，陳曼娜更青睞房地產 的穩健與長期價值，深信「買房收租、長期持有」才是安穩的生財之道。早在20多歲時，她便買下人生第一間房孝敬母親，隨後逐步擴張版圖晉升「包租婆」。

對於篩選房客，她還笑稱標準「比挑女婿還嚴格」，不僅規定對方必須出示工作與財力證明，若是找不到合適人選，她寧願讓房子空置長達一年半，也絕不隨便將就出租。