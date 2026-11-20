陳星旭(中)曾經是周也(左)、王玉雯的「人形隔板」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： DIOR北京點燈慶典星光雲集，其中周也、王玉雯與陳星旭再度同框，因私下互動有趣、站位安排巧妙，成為全場最受網友討論的焦點。

法國精品品牌DIOR日前於北京三里屯太古里「迪奧之家」盛大舉辦周年慶典暨聖誕點燈儀式，現場星光熠熠。除了全球品牌大使Jisoo（金智秀）壓軸亮相、奧運 網球金牌得主鄭欽文 跨界出席外，新生代人氣演員周也、王楚然、王玉雯，以及陳星旭、竇驍、李昀銳、曾舜晞等人也盛裝齊聚。原本氣氛華麗莊重的高奢時尚盛會，卻因私下交情深厚的「熟人鐵三角」周也、王玉雯與陳星旭再度同框，在網路上掀起熱烈討論。

當晚三名「95後小花」同台演繹早春系列，截然不同的時尚感堪稱紅毯焦點。王楚然以粉色蕾絲深V西裝搭配緞面長裙與灰色長大衣登場，黑長直造型被網友盛讚宛如小說走出的「財閥千金」；周也以黑色裙裝外搭暗紅色長大衣與浪漫捲髮，散發一貫的清冷貴氣；王玉雯則身穿黑色緞面裙與斑馬紋大衣，神態溫婉從容。

然而，全場最讓網友會心一笑的幕後花絮，出現在活動尾聲的眾星舉杯大合照環節。眼尖粉絲發現，九名嘉賓一字排開時，站在最右側的三人恰好依序是周也、王玉雯與陳星旭。由於這三人私下交情極好，過去一年曾在星光大賞、品牌晚宴及綜藝節目中，多次上演周也與王玉雯無視夾在中間的陳星旭、直接越過他「隔人熱聊」，甚至把他當成「人形隔板」或借力撐手的爆笑名場面。 「熟人鐵三角」周也(左起)、王玉雯、陳星旭在時尚活動中又同框了。(取材自微博)

此次三人再度「湊成一塊」，主辦方似乎有備而來，貼心讓兩位女生緊挨著站一起，把陳星旭安排在最外側，免去他再次夾在中間的尷尬。即便如此，依然擋不住網友的調侃熱潮，紛紛在社群平台留言笑稱「品牌方終於學聰明，知道不能把陳星旭放中間當隔板」、「這站位是官方防隔空熱聊認證吧」、「只要他們三個同框，高奢派對秒變喜劇現場」，也讓這場冬夜點燈儀式意外增添歡樂話題。