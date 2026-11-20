梁家輝自嘲是「家裡最沒用的人」。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 梁家輝受訪談退休與家庭生活，自嘲在家最沒用，透露兩個女兒不准他退休，並分享自己為陪伴家人而減產、長年感謝太太支持的心路歷程。

貴為「千面影帝」，港星梁家輝在家卻自嘲是「家裡最沒用的人」。梁家輝近期受訪分享退休 與居家日常，笑稱自己長時間待在家裡就會「雞飛狗走」，甚至被兩個女兒「禁止」退休。雖然他如此自嘲，但梁家輝直言外界頭銜都是虛的，「能點亮家裡多少盞燈，那才是我的驕傲」。

「沒用的人」的自嘲源自當年兩個女兒上小學後，梁家輝覺得此前拍戲太忙缺席太多，特意主動減產並親自接送上下學，未料女兒直接問他「是不是不紅了」，更撂下一句「你留在家裡讓媽媽不開心，我們也不開心」。

如今他每天凌晨4時就輕手輕腳起床，把沙發墊挨個捋平、粘乾淨貓毛狗毛，還壓低聲音哄家裡的鳥「小聲點，別吵醒媽媽」；由於地上掉一根頭髮都要念叨半天，女兒常吐槽他囉嗦，父女拌嘴時女兒問「你發什麼脾氣」，他慌著擺手解釋「我沒有發脾氣」，隨即切換粵語繼續應對。

梁家輝曾說，自己當年因赴中國拍戲被封殺、窮到在銅鑼灣擺地攤時，太太江嘉年是全港第一個敢給他工作的人，兩人結婚時他全部積蓄只有8000港幣(約1019美元)；而在2026年金像獎領獎台上，他對太太公開告白「她忍了我44年」，後台還嘴硬說「台上落淚是演給老婆看的」。

梁家輝在第39屆電影金雞獎，憑藉「捕風追影」拿下最佳男主角獎。（取材自微博）