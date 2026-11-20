梁家輝在家沒有用？自曝女兒禁止他退休
梁家輝受訪談退休與家庭生活，自嘲在家最沒用，透露兩個女兒不准他退休，並分享自己為陪伴家人而減產、長年感謝太太支持的心路歷程。
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梁家輝受訪談退休與家庭生活，自嘲在家最沒用，透露兩個女兒不准他退休，並分享自己為陪伴家人而減產、長年感謝太太支持的心路歷程。
貴為「千面影帝」，港星梁家輝在家卻自嘲是「家裡最沒用的人」。梁家輝近期受訪分享退休與居家日常，笑稱自己長時間待在家裡就會「雞飛狗走」，甚至被兩個女兒「禁止」退休。雖然他如此自嘲，但梁家輝直言外界頭銜都是虛的，「能點亮家裡多少盞燈，那才是我的驕傲」。
「沒用的人」的自嘲源自當年兩個女兒上小學後，梁家輝覺得此前拍戲太忙缺席太多，特意主動減產並親自接送上下學，未料女兒直接問他「是不是不紅了」，更撂下一句「你留在家裡讓媽媽不開心，我們也不開心」。
如今他每天凌晨4時就輕手輕腳起床，把沙發墊挨個捋平、粘乾淨貓毛狗毛，還壓低聲音哄家裡的鳥「小聲點，別吵醒媽媽」；由於地上掉一根頭髮都要念叨半天，女兒常吐槽他囉嗦，父女拌嘴時女兒問「你發什麼脾氣」，他慌著擺手解釋「我沒有發脾氣」，隨即切換粵語繼續應對。
梁家輝曾說，自己當年因赴中國拍戲被封殺、窮到在銅鑼灣擺地攤時，太太江嘉年是全港第一個敢給他工作的人，兩人結婚時他全部積蓄只有8000港幣(約1019美元)；而在2026年金像獎領獎台上，他對太太公開告白「她忍了我44年」，後台還嘴硬說「台上落淚是演給老婆看的」。
他表示自己長時間待在家裡反而會讓家中「雞飛狗走」，還常被女兒吐槽囉嗦，因此用自嘲方式形容自己在家中的角色，語氣幽默但也流露對家庭的重視。 因為他曾為陪伴家人主動減產、接送女兒上下學，但女兒反問他是不是不紅了，還直說他留在家裡會讓媽媽和她們都不開心，所以乾脆不讓他退休。 他認為影帝等外界頭銜都是虛的，真正重要的是能為家裡帶來多少溫暖與支持；他也提到太太江嘉年長年包容自己，才有今天的家庭與人生。
精華 FAQ
他表示自己長時間待在家裡反而會讓家中「雞飛狗走」，還常被女兒吐槽囉嗦，因此用自嘲方式形容自己在家中的角色，語氣幽默但也流露對家庭的重視。
因為他曾為陪伴家人主動減產、接送女兒上下學，但女兒反問他是不是不紅了，還直說他留在家裡會讓媽媽和她們都不開心，所以乾脆不讓他退休。
他認為影帝等外界頭銜都是虛的，真正重要的是能為家裡帶來多少溫暖與支持；他也提到太太江嘉年長年包容自己，才有今天的家庭與人生。
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