「貝兒」曾和爸爸陸毅參加綜藝「爸爸去哪兒」。(取材自豆瓣電影)

AI摘要 文章摘要整理： 陸毅與鮑蕾的女兒貝兒正式簽約百沐娛樂以歌手出道，憑藉過往單曲與新歌累積基礎，從《爸爸去哪兒》萌娃成長為樂壇新秀。

還記得當年跟在爸爸陸毅身邊、笑容甜美的「爸爸去哪兒」小萌娃「貝兒」嗎？如今她已長大成人，正式踏入演藝圈。中國演員陸毅與鮑蕾的18歲女兒陸雨萱（小名貝兒），近日宣布簽約「百沐娛樂」以歌手身分出道。消息曝光後迅速引發熱議，不少看著她長大的觀眾紛紛感嘆，「時間過的也太快了」。

百沐娛樂近日在官方微博 發文歡迎貝兒加入，她隨後也轉發寫下：「新旅程即將開始啦，接下來的故事，我們一起寫。」正式宣告進軍樂壇。由於百沐娛樂以音樂製作及歌手經紀為主力，旗下擁有單依純、姚曉棠、蘇詩丁等實力派唱將，成為她們同門師妹的貝兒，未來動向顯然將以音樂發展為核心。

事實上，貝兒並非臨時起意闖蕩歌壇，而是早有鋪墊。她早在2017年便曾推出個人單曲「Number One」，今年9月再發行「如果某天有人讀懂我的安靜」；10月26日迎來18歲生日當天，更推出新歌「喜歡」，並邀請爸爸陸毅、媽媽鮑蕾及妹妹小葉子一同合唱，為出道提前暖身。此外，她平時也常在社群平台分享自彈自唱與翻唱影片累積演藝經驗。 18歲的「貝兒」近日宣布以歌手身分出道。(取材自微博)

回顧2014年，貝兒參加湖南衛視「爸爸去哪兒」第二季，當時乖巧懂事的模樣圈粉無數。轉眼12年過去，如今的她身高已抽高至172公分，徹底褪去昔日稚氣，網友紛紛大讚她完美遺傳父母的高顏值與好比例，也期待她能憑藉音樂實力闖出一片天。

巧合的是，近期「爸爸去哪兒」昔日萌娃接連傳出踏入演藝圈的消息。黃磊與孫莉的女兒黃多多10月現身時尚活動紅毯，被視為正式入行的訊號；郭濤的19歲兒子石頭（郭子睿）則就讀北京電影學院，並獲導演寧浩推薦，入選電影頻道「星辰大海」青年演員優選計畫。

隨著這批星二代接連入行，父母光環雖帶來較高起跑點，但多數觀眾仍認為，最終還是得靠個人作品才能在演藝圈站穩腳跟。