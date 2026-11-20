代露娃(右)、賴偉明主演的「寶珠」被指撞型爆款劇「逐玉」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《寶珠》因女主屠戶出身與《逐玉》相似，被網友戲稱撞劇；雖同樣走先婚後愛路線，兩劇後續敘事重心與角色表現仍各有差異。

古裝劇再掀「殺豬女」熱潮。由代露娃、賴偉明主演的古裝愛情劇「寶珠」近日開播，女主角的「屠戶女」人設與整體妝造，讓不少網友聯想到今年初由田曦薇、張凌赫 主演的爆款劇「逐玉」，兩部作品隨即被拿來對比，甚至在網上掀起一波「古裝殺豬女選秀」趣味討論。

兩劇之所以被拿來相比，核心在於相似的人物設定與開局模式。女主角皆出身市井屠戶之家，並與身分不凡、處境落難的男主角展開婚姻關係。

相似的設定也讓網友忍不住開酸，「古裝偶像劇的女主角如今不只要會刺繡、彈琴，還得拿得起殺豬刀」，也有人笑稱，「從樊長玉到金寶珠，屠戶女似乎成了古偶女主角的新興職業」，還有人說，往後恐怕還能湊出一支「古裝殺豬女選秀團」。

「寶珠」講述金寶珠（代露娃飾）為擺脫原生家庭壓榨，主動毛遂自薦嫁入漕運世家謝家為妾，與表面因冤屈致殘、實則深藏不露的嫡子謝硯（賴偉明飾）逐步發展出先婚後愛的感情；「逐玉」則描寫樊長玉（田曦薇飾）為保住家業，與隱姓埋名的落難武安侯謝徵（張凌赫飾）假結婚，兩人從各取所需走向相知相惜。此外，兩劇的美術指導皆由王一凡擔任，也讓部分劇迷將海報構圖、服化道與視覺風格逐一比對，討論「寶珠」是否延續了「逐玉」的成功配方。

儘管同樣以「屠戶女配貴公子」為起點，兩部劇的後續格局與敘事重心卻截然不同。「逐玉」後期將視野拓展至家國戰亂；「寶珠」則深耕宅鬥與朝堂權謀，聚焦金寶珠如何憑藉市井磨練出的機智與應變能力，在謝家應對各懷心思的親戚與權貴。

除了劇情對比，演員表現也是「寶珠」開播後的討論焦點。曾參演「長相思」的代露娃，此次詮釋貪財務實、潑辣爽朗的金寶珠，將市井女子的不拘小節與敢作敢當演得鮮活自然，「提刀護夫」的戲碼更展現出不同以往的爽利氣場；賴偉明則刻畫出謝硯外表病弱、內心深沉的反差，在導演郭鋒的鏡頭下，透過輪椅登場、服食止痛散時指尖微顫等細節，精準營造出帶有破碎感的貴公子氣質。

面對珠玉在前的比較壓力，「寶珠」能否憑藉宅鬥節奏與主演火花走出獨立口碑，持續吸引劇迷關注。