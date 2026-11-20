楊紫(左)、李現被爆有望在歷史正劇「漫長的餘生」三搭。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 楊紫、李現被爆有望三度合作央視歷史正劇《漫長的餘生》，但因原著重女性史觀、改編幅度與檔期不確定，引發期待與疑慮並存。

人氣螢幕CP「童顏夫婦」可望迎來第三次合作。近日，「楊紫李現 三搭太讓人期待了」強勢衝上微博 熱搜，引發劇迷與網友高度關注。據多位娛樂博主爆料，繼2019年現象級甜寵劇「親愛的，熱愛的」與古裝經商大劇「國色芳華」接連創下亮眼成績後，楊紫與李現有望在央視歷史正劇「漫長的餘生」中再度攜手，並肩跨足厚重歷史題材。

根據網傳消息，「漫長的餘生」改編自北京大學歷史系教授羅新的同名非虛構著作「漫長的餘生：一個北魏宮女和她的時代」，該書以底層小人物視角折射大時代風雲，在學界與書迷間極具口碑。影視版計畫拍攝40集，分為上、中、下三個篇章呈現，幕後班底相當堅強，擬由曾執導「鬢邊不是海棠紅」、「延禧攻略」的實力派導演惠楷棟掌鏡，並由「那年花開月正圓」金牌編劇蘇曉苑操刀劇本。

劇情設定方面，全劇以北魏宮女王鍾兒跌宕起伏的傳奇一生為主軸。王鍾兒原為南朝官宦之女，因戰亂被俘進入北魏皇宮淪為卑微宮女，隨後在波詭雲譎的後宮中，以宮女與比丘尼的雙重身分，先後撫養了獻文帝與孝文帝兩代帝王。她在北魏殘酷的「子貴母死」制度與宮廷權力漩渦中求生，見證朝代更迭，度過長達56年的宮廷歲月。

面對三搭傳聞，網路輿論呈現熱烈卻兩極的反應。許多CP粉與劇迷直呼「從大學同學到多次搭檔，兩人默契度早已拉滿」、「只要同框氛圍感就絕了，期待看他們挑戰正劇演技」。然而，也有書迷指出，原著是以女性歷史人物為核心的嚴肅傳記，並無傳統偶像劇的明確男主角設定，若為促成合作而大幅改編感情線，恐失原著精髓；此外，距離兩人合作「國色芳華」時間不算久，短期內頻繁搭檔是否稀釋新鮮感，以及雙方檔期能否配合，仍存變數。

截至目前，劇組、出品方及楊紫、李現雙方團隊均未對此傳聞作出正式回應，最終陣容仍有待官方揭曉。