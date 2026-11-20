孫儷家的愛犬「芒果」是全家人的開心果。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 孫儷分享女兒帶回學校頒發的寵物獎，愛犬芒果意外拿下「最醜寵物第一名」，她與網友都以幽默態度看待這場哭笑不得的反轉。

大陸知名女星孫儷 又分享爆笑家庭日常。近日，她在個人社交平台發文透露，女兒「小花」放學回家後，興高采烈地帶回一個學校頒發的獎項，宣布家中愛犬「芒果 」在全校寵物 評比中勇奪冠軍。正當全家人感到與有榮焉之際，仔細一看獎項名稱竟是「最醜寵物第一名」，神反轉的劇情讓全家當場哭笑不得。

面對這份「另類榮耀」，孫儷在貼文中忍不住連發三個微笑表情符號，幽默自嘲寫道，「我是該笑，還是哭，比較合適？」貼文曝光後瞬間引爆全網笑點，「孫儷家的狗獲最醜寵物第一名」相關話題迅速衝上熱搜，吸引大批網友圍觀朝聖。

據了解，這場別開生面的寵物評比由孩子們主導投票。校方特別跳脫傳統寵物選美的單一框架，設立了充滿童趣的「最醜寵物」獎項。而在孫儷同步曬出的生活照中，主角「芒果」頂著一張極具辨識度的臉，雖然不符合世俗定義的精緻長相，但呆萌又自帶喜感的無辜神情，反而讓網友一致封牠為「醜萌界擔當」。

對此，許多網友紛紛留言力挺，「第一名就是第一名，醜得有特色也是本事」、「惡語傷芒果心，小芒果不哭」、「雖然獎項名字有點傷狗，但含金量可是實打實的『全校第一』」，還有人說，「不管第幾名，在娘娘家被捧在手心疼的芒果，永遠是全世界最幸福的冠軍」。

事實上，芒果在孫儷與鄧超家中向來是製造歡樂的開心果，過去就曾因在家裡突然上演「裝死」戲碼嚇壞鄧超而登上熱搜，人寵互動充滿濃濃的喜劇色彩。據孫儷的老粉指出，孫儷自2005年起便長期投入流浪動物救助與公益宣導，至今已超過20年，家中飼養的八、九隻貓狗絕大多數都是領養而來的流浪毛孩。