哭笑不得的榮耀？孫儷愛犬「芒果」勇奪校園「最醜第一名」 網友力挺
孫儷分享女兒帶回學校頒發的寵物獎，愛犬芒果意外拿下「最醜寵物第一名」，她與網友都以幽默態度看待這場哭笑不得的反轉。
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孫儷分享女兒帶回學校頒發的寵物獎，愛犬芒果意外拿下「最醜寵物第一名」，她與網友都以幽默態度看待這場哭笑不得的反轉。
大陸知名女星孫儷又分享爆笑家庭日常。近日，她在個人社交平台發文透露，女兒「小花」放學回家後，興高采烈地帶回一個學校頒發的獎項，宣布家中愛犬「芒果」在全校寵物評比中勇奪冠軍。正當全家人感到與有榮焉之際，仔細一看獎項名稱竟是「最醜寵物第一名」，神反轉的劇情讓全家當場哭笑不得。
面對這份「另類榮耀」，孫儷在貼文中忍不住連發三個微笑表情符號，幽默自嘲寫道，「我是該笑，還是哭，比較合適？」貼文曝光後瞬間引爆全網笑點，「孫儷家的狗獲最醜寵物第一名」相關話題迅速衝上熱搜，吸引大批網友圍觀朝聖。
據了解，這場別開生面的寵物評比由孩子們主導投票。校方特別跳脫傳統寵物選美的單一框架，設立了充滿童趣的「最醜寵物」獎項。而在孫儷同步曬出的生活照中，主角「芒果」頂著一張極具辨識度的臉，雖然不符合世俗定義的精緻長相，但呆萌又自帶喜感的無辜神情，反而讓網友一致封牠為「醜萌界擔當」。
對此，許多網友紛紛留言力挺，「第一名就是第一名，醜得有特色也是本事」、「惡語傷芒果心，小芒果不哭」、「雖然獎項名字有點傷狗，但含金量可是實打實的『全校第一』」，還有人說，「不管第幾名，在娘娘家被捧在手心疼的芒果，永遠是全世界最幸福的冠軍」。
事實上，芒果在孫儷與鄧超家中向來是製造歡樂的開心果，過去就曾因在家裡突然上演「裝死」戲碼嚇壞鄧超而登上熱搜，人寵互動充滿濃濃的喜劇色彩。據孫儷的老粉指出，孫儷自2005年起便長期投入流浪動物救助與公益宣導，至今已超過20年，家中飼養的八、九隻貓狗絕大多數都是領養而來的流浪毛孩。
芒果原本被家人以為是拿到寵物評比冠軍，結果獎項名稱其實是「最醜寵物第一名」。這個出人意料的反轉，讓孫儷一家當場哭笑不得，也迅速成為網路話題。 孫儷在貼文中連發3個微笑表情，並幽默自嘲表示不知道該笑還是該哭。她的輕鬆反應也讓整件事更添喜感，成功帶動網友熱烈討論。 因為芒果雖然外型不算精緻，卻有呆萌無辜的神情，讓人覺得很有特色。網友認為「最醜」也是另一種第一名，甚至稱牠是醜萌界擔當。
精華 FAQ
芒果原本被家人以為是拿到寵物評比冠軍，結果獎項名稱其實是「最醜寵物第一名」。這個出人意料的反轉，讓孫儷一家當場哭笑不得，也迅速成為網路話題。
孫儷在貼文中連發3個微笑表情，並幽默自嘲表示不知道該笑還是該哭。她的輕鬆反應也讓整件事更添喜感，成功帶動網友熱烈討論。
因為芒果雖然外型不算精緻，卻有呆萌無辜的神情，讓人覺得很有特色。網友認為「最醜」也是另一種第一名，甚至稱牠是醜萌界擔當。
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