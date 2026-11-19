謝霆鋒個性一直都很直率。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 英皇娛樂宣布謝霆鋒與容祖兒加入董事局，期望結合兩人的影響力與經驗，帶領公司進入新階段並拓展國際市場。

英皇娛樂宣布重大人事布局，旗下兩大天王、天后謝霆鋒 與容祖兒正式獲邀加入董事局，並於17日履新，從旗下藝人晉升公司決策層。英皇娛樂主席楊受成表示，集團即將邁入新階段，希望借重兩人的知名度、演藝經驗及市場敏銳度，為公司注入不同視野，進一步拓展國際市場。

楊受成表示，謝霆鋒與容祖兒加入董事局後，將肩負更重要的使命，未來會與他、集團副主席楊政龍、行政總裁霍汶希及董事范敏嫦密切合作，共同參與集團整體業務管理與長遠策略規劃，並推動不同業務領域的合作，為英皇娛樂開創新局。

謝霆鋒加入英皇娛樂超過30年，是華語樂壇重要代表人物，除了歌唱事業成績亮眼，也在電影領域屢獲肯定，成為香港影壇首位囊括金像獎演員獎項大滿貫的影帝。近年他更將事業版圖延伸至飲食及生活品味領域，2016年創立「鋒味」品牌，橫跨綜藝節目、線下體驗及食品銷售，展現跨界經營能力。

對於獲邀擔任董事，謝霆鋒表示，非常感謝楊受成多年來的信任與栽培，很榮幸能在自己成長的公司擔任重要職務，未來也期待為集團發展貢獻力量。

容祖兒則於1998年加入英皇娛樂，憑藉多年努力成為華語樂壇天后，累積多項音樂獎項與紀錄，2020年更獲選為「十大傑出青年」。她表示，楊受成是自己人生中的伯樂，感謝公司與老闆多年來的信任及厚愛。

英皇娛樂行政總裁霍汶希也分享心情，表示自己與謝霆鋒、容祖兒相識多年，彼此情誼如同家人，如今看著兩人從藝人成為工作夥伴，甚至進入董事局參與公司決策，感到相當欣慰，也期待未來一起延續英皇娛樂的發展成果。