蔡國慶的「三百六十五個祝福」是傳唱至今的國民金曲。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡國慶在蓋婭傳說大秀走秀時因T台濕滑摔倒，雖捂腹不穩仍完成後續演出，隔日發文報平安，但外界仍關心是否受傷。

58歲大陸國民歌手蔡國慶近日在替品牌走秀時意外摔倒，他起身後雖一直用手捂著腹部、走路明顯不穩，仍主動擺手示意大家不必擔心。他隔日上午發文報平安稱自己一切都好，並稱「來看兒子走秀很開心」。

這起意外發生在蓋婭傳說「雪落大秀」現場，主辦方為營造雪景意境，在T台地面鋪滿白色羽毛與泡沫，導致地面濕滑並大幅降低摩擦力。58歲的蔡國慶行走時踩到泡沫後腳下打滑，一個踉蹌直接撲倒在羽毛堆中，工作人員第一時間上前護住他的頭部並將其扶起。

儘管蔡國慶神志清醒且擺手示意不用緊張，但起身後步伐不穩並持續捂著腹部，短暫休整後堅持完成後續台步，並留在現場看完整場大秀，現場未見明顯嚴重外傷。

突如其來的摔倒畫面讓台下嘉賓相當揪心，觀秀的謝娜看到摔倒瞬間立刻從座位上站起、滿臉擔憂，待蔡國慶落座後仍湊近持續詢問身體狀況；周迅 與李斯丹妮也在第一時間起身上前攙扶關心。

隔日上午，蔡國慶發文回應稱來看兒子走秀很開心、自己一切都好，感謝大家關心，不過其工作室尚未發布正式傷情說明；不少網友見他摔倒後持續捂腹且步伐不穩，紛紛留言喊話「務必去醫院檢查」，提醒58歲的他不應硬扛。

蔡國慶(中)在舞台上跌倒。(視頻截圖)

蔡國慶在舞台上跌倒。(視頻截圖)

蔡國慶的兒子走秀。(視頻截圖)