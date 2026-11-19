歌手劉力揚在音綜節目與樂評人對嗆。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 劉力揚在綜藝錄製中遭樂評人梁源拿來與尚雯婕、譚維維比較，雙方當場激烈交鋒；她事後發文反嗆「不紅是原罪」，梁源則發長文回應，引發熱議。

「你覺得你尊重人嗎？」2006屆「超級女聲」季軍劉力揚參與音樂綜藝「我們再發光」錄製時，遭樂評人梁源當面直言「現在離尚雯婕和譚維維是夠不著的，而且可能永遠都夠不著」，雙方在鏡頭前激烈交鋒。兩人對峙畫面近日曝光並衝上熱搜，劉力揚深夜發文反擊「不紅就是原罪？！」，梁源也在16日發長文回應。

綜合媒體報導，這場錄影衝突起因於梁源在點評劉力揚舞台表演時，直接將她與同期超女選手對比，並聲稱當下受眾更偏好情緒直白的「活人」、單純努力與創新不具核心競爭力。

劉力揚當場反駁，指出世俗熱度不能完全概括音樂人付出，只是作品還未被大眾看到。劉力揚直言對方價值觀與胸懷有問題，當面反問「你覺得你尊重人嗎？」她同時透露，自己自2006年起便持續遭誤解與謾罵近20年。

劉力揚於15日深夜轉發對峙視頻，直言「寧可不大紅大紫，我也堅持『體面的活人感』！」

對於她的視頻，梁源先簡短留言「好嘞」，並於16日上午發文回應：「體面這事，音樂人的體面應該是音樂給的，樂評人這個工作的體面，也是評論給的。」他亦舉譚維維在中國民間音樂流行敘事的追求為例，重申當不內耗時便能想明白「活人」的意義。

梁源刻意發博文置頂，稱劉力揚的藝術高度一定能達到華語樂壇頂尖水平。但該舉動反而引來不少網民群嘲。

劉力揚1982年出生於北京，2006年因為「超級女聲」季軍而踏入歌壇。2008年憑借首張個人專輯「我就是這樣」獲得中國原創流行音樂榜最佳新人獎。

樂評人梁源是騰訊前音樂娛樂集團總監，2021年起擔任「青春的旋律」、「天賜的聲音」等節目評審。他日前在節目中點評說唱歌手VaVa的作品帶有明顯說教感，該片段播出後也是引發爭議。

歌手劉力揚在音綜節目與樂評人對嗆。（取材自微博）