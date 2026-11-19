陸雨萱以歌手身分出道。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 陸毅女兒貝兒18日宣布簽約娛樂公司，以歌手身分正式出道，並與單依純成為同門；同時，其他《爸爸去哪兒》星二代也各自走向影視、運動或求學路線。

演員陸毅18歲的女兒陸雨萱(貝兒)18日在個人社交平台宣布簽約娛樂公司，成為單依純師妹，正式以歌手身分出道。貝兒之外，當年參加過「爸爸去哪兒」系列的「星二代」中，還有郭子睿(石頭)、黃憶慈(多多)等已持續在影視和時尚活動中亮相，處於半進圈狀態。

封面新聞報導，貝兒宣布出道的微博 推文中，配圖是她18歲生日的照片：頭戴王冠，一身粉色裙子，落落大方。貝兒寫下：「新旅程即將開始啦，接下來的故事，我們一起寫。」文字中可以看出，她對出道之路充滿期待。

不少粉絲也留言為她加油打氣：「貝兒調整好心態，相信你會用作品證明自己」、「期待小貝兒，未來可期」。在貝兒社交平台帳號中，她經常會發布自己翻唱和吉他彈奏的視頻，網友們都讚其音色清亮、乾淨、溫暖。

從2013年開始，「爸爸去哪兒」走過5季，共有20餘位萌娃在節目中展露自己的天真與童言無忌，給觀眾帶去快樂。

黃磊的女兒黃憶慈暱稱多多，2006年2月6日出生於北京。她首次出現在大眾視野是2011年，5歲時隨父母參加訪談節目「魯豫有約」。 2014年，她因與父親黃磊一同參加湖南衛視「爸爸去哪兒」第二季而廣為人知，節目中懂事體貼、英語流利的形象深入人心。她曾主演過賴聲川舞台劇「水中之書」、參演電影「人・魚」，也登上時尚紅毯。

19歲郭子睿(石頭)是郭濤的兒子，2026年主演寧浩監製的青春喜劇電影「小題大作」，父子首次大銀幕同框。在不久前入選電影頻道「星辰大海」青年演員計畫，往演員方向發展。

而其他萌娃如田雨橙(森碟)已確定主攻職業網球，走運動員路線；王詩齡(Angela)、Kimi、費曼、安吉、康康等仍以讀書為主，沒有進入演藝圈發展。

郭子睿往演員之路發展。(取材自微博)

黃憶慈參與VOGUE盛典。(取材自微博)