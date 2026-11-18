董思成與楊超越親密互動被網友形容「甜到不像演的」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 董思成憑新劇人氣上升卻因吻戲與高甜宣傳引發老粉脫粉，凸顯偶像轉型演員後在作品宣傳與粉絲期待間的拉扯。

前韓團NCT成員董思成近來憑藉新劇「今天是太陽雨」人氣攀升，該劇在豆瓣拿下8.0高分，卻也意外引爆粉絲圈脫粉潮，相關話題登上熱搜。部分追隨他多年的老粉無法接受劇中吻戲及劇宣期間與女主楊超越頻繁放閃，直言多年支持換來心碎，掀起偶像轉型演員是否該有界線的討論。

追劇團近日直播中，董思成與楊超越近距離摀嘴互動，畫面被網友形容「甜到不像演的」；之後兩人又陸續釋出共舞影片、婚紗合照，董思成更在微博 發文「Will you？」並標記楊超越，營造求婚般的CP氛圍。據悉，他連續3天發布雙人宣傳動態，雖然每次也補上單人照片，仍被部分粉絲批評「兩頭哄」，認為他既想吸引CP粉，又不願失去原有「女友粉」。

不少老粉曬出超過2000天的追蹤紀錄告別，表示當年從NCT時期一路支持，即使他在資源有限時仍砸錢應援，如今看他與女演員親密互動，直言實在難以接受。董思成過去在付費社群營造的親近感，也讓部分粉絲對他的感情戲產生落差，認為吻戲及高甜宣傳打破了原有的情感投射。

事實上，董思成的轉型早有跡象。2024年起，他多次因在中國拍戲缺席團體活動，已引發部分團粉不滿；今年7月與SM娛樂十年合約期滿後，他宣布全面退出NCT，更讓等待團體合體的粉絲失望。此次「今天是太陽雨」熱播，因而成為部分舊粉決定離開的導火線。

不過，也有不少網友認為，演員本就需要配合作品宣傳，拍攝吻戲、營造CP感都是工作的一部分，不應再以偶像時期的單身形象限制戲路。隨著粉絲版圖重新洗牌，如何在作品宣傳與舊粉期待間拿捏分寸，將是董思成轉型演員最大課題。

董思釋出婚紗合照，讓老粉心碎。(取材自微博)