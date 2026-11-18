鄭愷5歲女兒流利英語「科普」 遊峇里島「殺價」比媽還強
鄭愷公開5歲女兒安娜的全英文影片，展現流利口說與自然科普能力，並透露她從小接受浸潤式英語教育，連旅遊時都能用英文殺價。
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鄭愷公開5歲女兒安娜的全英文影片，展現流利口說與自然科普能力，並透露她從小接受浸潤式英語教育，連旅遊時都能用英文殺價。
大陸男星鄭愷與妻子苗苗婚後育有一對兒女，家庭生活幸福美滿。近日鄭愷在社群平台曬出與5歲大女兒「安娜」的全英文對話影片，小女孩超齡的語言天賦與流利口說瞬間引爆熱搜，更讓大批網友自嘆不如，直呼：「英文程度已經超過不少大學生了」。
影片中，安娜毫不怯場地用全英文向爸爸進行「自然小科普」，條理清晰地講解獵豹與花豹的差異。她不僅精準點出兩者在晝夜作息、斑紋形態與牙齒強弱上的不同，甚至搭配生動手勢比劃美洲豹、豹與獵豹的體型區別。全程不僅詞彙量豐富，發音更相當標準地道，充滿自信的模樣宛如母語人士。
據悉，安娜從2歲起便開始接觸浸潤式英語啟蒙，平日透過英文繪本與原版動畫培養語感。本身英語能力就相當出眾、曾在節目中全英文脫稿演講的鄭愷，也在家中設立「English-only time」，將外語融入日常聊天；先前全家赴峇里島度假時，安娜甚至能獨自用英文與當地商販詢價、殺價，連媽媽苗苗都笑認女兒口語比自己還好。
影片曝光後掀起熱烈討論，不少網友幽默自嘲「學了十幾年還是啞巴英語，被5歲萌娃上了一課」，也有人調侃安娜的英文水平「早已超越鄧超叔叔」。雖然也有理性聲音指出口語流利與學術字彙量仍屬不同賽道，但多數人仍大讚鄭愷夫妻寓教於樂的陪伴方式，成功養出大方自信的小小雙語達人。
安娜以全英文向爸爸解說獵豹與花豹的差異，內容條理清晰、發音自然，還搭配手勢說明體型與特徵，展現超齡口說能力，因此迅速登上熱搜。 據悉她2歲起就接觸浸潤式英語啟蒙，平常透過英文繪本和原版動畫培養語感；鄭愷也在家設立English-only time，把英文融入日常對話。 先前全家到峇里島度假時，安娜能自己用英文向當地商販詢價、殺價，連媽媽苗苗都承認女兒口語比自己還好，讓不少網友直呼佩服。
精華 FAQ
安娜以全英文向爸爸解說獵豹與花豹的差異，內容條理清晰、發音自然，還搭配手勢說明體型與特徵，展現超齡口說能力，因此迅速登上熱搜。
據悉她2歲起就接觸浸潤式英語啟蒙，平常透過英文繪本和原版動畫培養語感；鄭愷也在家設立English-only time，把英文融入日常對話。
先前全家到峇里島度假時，安娜能自己用英文向當地商販詢價、殺價，連媽媽苗苗都承認女兒口語比自己還好，讓不少網友直呼佩服。
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