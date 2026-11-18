「後宮甄嬛傳」開播15周年，播放量最高的前三名竟是第60、61、62集。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 甄嬛傳開播15年，優酷數據顯示最常被重刷的是第60到62集，觀眾更愛暴風雨前的鋪陳；彈幕文化、冬季回看與台灣春節直播也讓這部劇長紅。

孫儷 、陳建斌、蔡少芬主演的「後宮甄嬛傳 」開播15周年，優酷公布全劇播放數據，播放量最高的前三名竟是第60、61、62集，並非觀眾印象最深刻的「滴血驗親」高潮戲，而是大戰爆發前的關鍵鋪陳。數據曝光後引發甄學家熱議，也揭開觀眾反覆重刷這部經典宮鬥劇的秘密。

優酷數據顯示，第60、61、62集包辦全劇播放量前三名。第60集甄嬛誕下龍鳳胎，地位隨之提升；第61集祺貴人當眾發難，一句「臣妾要告發熹貴妃私通」，正式揭開宮廷大戰序幕；第62集則是各方勢力陸續就位，表面平靜、實則暗潮洶湧。

這3集之所以特別受到青睞，正是因為劇情從喜事逐步轉向危機，皇后、甄嬛、祺貴人、安陵容各懷心思，人物之間的角力愈來愈緊繃。相較於真相揭曉的高潮，觀眾似乎更愛暴風雨來臨前的壓迫感，每句台詞、每個眼神都值得反覆品味。

優酷也發現，「甄嬛傳」每年11月、12月及隔年1月都是播放高峰，天氣一冷，觀眾就忍不住「回宮」。不少人把冬天窩在被窩裡追劇當成固定儀式，搭配火鍋、熱茶更有氣氛。加上劇情開場就是冬日倚梅園相遇，季節氛圍也讓觀眾更容易投入。

有趣的是，播放量排行榜與彈幕熱度榜呈現不同結果。第64集沈眉莊產女後血崩離世，以及第68集安陵容吞食苦杏仁自盡，都是彈幕討論最熱烈的橋段。

沈眉莊臨終前的悲劇讓觀眾心碎，「寧可枝頭抱香死」成為高頻彈幕；安陵容生命走到盡頭時說出的「這輩子終究由不得我」，也讓不少觀眾一邊不忍直視、一邊忍不住重看。顯示觀眾重刷時偏愛大戰前的鋪陳，但情緒最強烈的討論，仍集中在悲劇高潮。

另一項有趣數據是，從「甄嬛傳」YouTube播放曲線來看，劇情進入甘露寺時觀看數明顯下滑，直到熹妃回宮才迅速回升。「一鍵跳過甘露寺」也成為不少甄學家的共同習慣。觀眾並非不喜歡這段劇情，而是認為甄嬛在甘露寺的遭遇太過委屈，迫不及待想看到她重返皇宮展開反擊。

播出15年仍能持續吸引觀眾，「甄嬛傳」的彈幕文化功不可沒。網友替角色取了各種外號，皇帝被叫作「大胖橘」、蘇培盛成了「蘇妃」、安陵容被稱為「安小鳥」，連溫實初也有「Win10初」的諧音稱號。

「恭迎熹妃回宮」更是高人氣彈幕，「臣妾做不到啊」也成為經典台詞，觀眾邊看邊留言，彷彿成了追劇不可或缺的儀式。這些不斷翻新的網路梗，讓老劇持續產生話題，甚至吸引年輕世代加入，00後觀眾占比已接近三成。

其實不只對岸，台灣觀眾也是熱度不減，成了每年固定的儀式感。八大電視連續多年將「甄嬛傳」打造成春節收視傳統，每逢農曆年節便推出24小時不間斷直播，陪伴觀眾從早看到晚，吸引大批「小主」在線同樂，聊天室精彩的對話不輸彈幕。

其中最受期待的莫過於「皇上駕崩」橋段，每每成為觀看熱潮高峰，過去更曾創下超過8萬人同時在線的紀錄，網友一邊追劇、一邊在聊天室留言，儼然成為另類過年儀式。