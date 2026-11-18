成毅主演的古裝歷史大劇「兩京十五日」還沒開播，熱度已經衝高。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 成毅主演的古裝歷史劇《兩京十五日》未播先熱，雙平台預約破200萬，粉絲雲包場應援也創下新高，外界關注其新角色與播出表現。

大陸男星成毅新劇再度未播先熱。由他主演的古裝歷史劇「兩京十五日」將於11月20日登上央視八套黃金檔，愛奇藝同步播出。劇集尚未開播，粉絲發起的雲包場應援規模已相當驚人，累計數量突破70萬、總價值超過人民幣2100萬元，不僅刷新成毅個人應援紀錄，聲勢也超越前作「赴山海」。官方17日晚間更宣布，微博 與愛奇藝雙平台預約量突破200萬，未演先轟動。

「兩京十五日」改編自作家馬伯庸同名小說，由曾執導「大明王朝1566」的張黎執導，成毅飾演明朝太子朱瞻基。故事描述朱瞻基人在南京時遭逢變故，又得知父皇病重，必須在15天內沿著大運河奔馳兩千多里，趕回北京。途中不僅遭遇追殺與重重阻撓，還結識捕快吳定緣（林更新飾）、女醫蘇荊溪（姜珮瑤飾）及年輕官員于謙（吳幸鍵飾），眾人一路破解謎團、躲避追兵，逐步揭開朝堂陰謀。

不同於成毅過去在「琉璃」、「蓮花樓」及「赴山海」中演繹的仙俠、江湖人物，這次他挑戰歷史人物朱瞻基，從人物身分到劇情節奏都有新嘗試。全劇以限時返京為主軸，融合歷史、懸疑、冒險與權謀，並非以愛情為主線，也考驗成毅在動作場面及角色層次上的表現。

除了演員陣容，幕後出品方也受到關注。江蘇稻草熊影業曾有趙麗穎、劉詩詩等藝人參與持股，相關背景再度引發討論。隨著雙平台預約突破200萬，粉絲應援也提前為新劇造勢。成毅能否憑朱瞻基一角拓展戲路，並將開播前的高人氣轉化為收視與口碑，成為劇集登場後的觀察焦點。