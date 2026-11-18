任達華在「偵戰」一改過往明亮爽朗的形象，頂著亂捲長髮與半邊毀容妝。(圖／華映娛樂提供)

AI摘要 文章摘要整理： 《偵戰》拍攝期間，任達華在40度高溫下演出毀容警司，因流汗與補妝導致臉部過敏，並與此沙完成連串動作戲與5巴掌對手戲。

香港 警匪動作電影「偵戰」由導演孔令政編劇、執導，集結古天樂、任達華、謝君豪三大香港影帝，以及大陸演員此沙共同演出。片中任達華一改過往明亮爽朗的形象，頂著亂捲長髮與半邊毀容妝，飾演作風強悍、霸道固執的警司，還有一場連打29歲男星此沙5巴掌的戲碼，氣勢十足。他透露，拍攝期間正值香港盛夏，特效妝因為流汗難以固定，拍完更造成臉部過敏，讓他忍不住自嘲：「我覺得自己好像鍾無艷，一半的臉很醜。」

任達華笑說，這次的角色充滿老狼般的血腥味，半邊毀容的造型也讓人物更有說服力，還特別強調：「我的妝是真的化在臉上的，不是靠AI生成。」不過，拍攝時香港室內溫度高達40度，加上連續幾天拍攝打戲，他不斷流汗，特效妝很難維持，只能不停補妝。沒想到拍攝結束後，臉部竟然嚴重過敏，還得趕緊掛號看醫生。

片中任達華飾演的警司對下屬毫不留情，甚至連續打了此沙5巴掌。任達華坦言，打完後心裡相當愧疚，沒想到此沙完全不介意，還稱讚他在出力與收力之間掌握得恰到好處，讓畫面有足夠效果，又不至於太痛，自己也能繼續投入演出。

此沙也透露，任達華在片場的氣場十分強大，讓他一開始不太敢主動靠近聊天，沒想到這位影壇前輩完全沒有架子，還會主動找他談話，分享拍戲經驗，讓他感受到對方溫暖、熱情的一面。任達華則大力稱讚此沙很有創作能力，對角色理解透徹，拍攝現場也經常和導演討論如何把表演做到最好，是值得欣賞的演員。

過去多在古裝劇中演出動作場面的此沙，這次首次挑戰大量開槍與近身搏鬥戲。他表示，過往動作戲多半透過套招完成，這次經驗截然不同，幸好事前接受動作訓練，才能順利完成拍攝。其中最難忘的是一場從4樓一路打到1樓的連環動作戲，挑戰性十足。任達華也稱讚此沙相當敬業，從北方來到香港拍攝，面對盛夏高溫，有時熱到連呼吸都不舒服，仍然全力配合完成打戲。

「偵戰」故事從東城警署一樁離奇案件展開，嫌疑犯在羈押倉內神祕消失，探員計子默（古天樂飾）四處搜索卻毫無線索，直到搭檔陽作（此沙飾）告知逃犯出現在警務處總部檔案庫。沒想到反鎖的倉庫裡，犯人竟胸膛中槍身亡，警方專家確認致命子彈來自計子默的警槍，使他瞬間成為最大嫌疑犯。犯人究竟如何從一個密室逃到另一個密室？計子默又該如何面對這起敵我難分的棘手案件？