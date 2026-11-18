虞書欣因「近1年掉粉118萬」話題空降熱搜。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 虞書欣因短影音帳號近1年掉粉118.6萬登上熱搜，粉絲則反批統計口徑失真，並指其多平台粉絲仍維持高位，近期爭議又再度升溫。

大陸女星虞書欣 近日因「近1年掉粉118萬」話題空降熱搜，掀起全網論戰。據封面新聞與第三方數據顯示，虞書欣的短影音帳號粉絲數從2025年11月的2168.9萬，滑落至本月17日的2050.3萬，近一年累計減少約118.6萬人。數據曝光後引發大眾對其路人緣的熱議，卻也遭粉絲曬出後台截圖反擊，痛批統計口徑失真且「炒冷飯」。

回顧這波粉絲流失軌跡，最大震盪其實源自2025年8月底至10月。當時虞書欣因父親虞丕杰企業財務風波，加上早年綜藝「一年級·畢業季」遭女星張昊玥控訴霸凌與孤立，雙重負面輿論重創口碑，曾創下單周狂掉72萬粉、4個月累計流失逾300萬粉的紀錄。

近日，虞書欣則是先因「真空圍裙」造型遭質疑「擦邊色情」，隨後又捲入「起訴14歲初中生名譽權案」。雖工作室發聲明澄清，強調提告對象為造謠帳號的實名登記人（該未成年人之父與祖父），但藝人起訴未成年人家庭仍引發部分觀感不佳；昔日節目嘉賓張昊玥更現身聲明評論區質疑，單則留言獲逾12萬讚，讓戰火再度升級。

面對輿論熱議，粉絲隨即曬出數據反駁，強調掉粉118萬僅發生在短影音單一平台，虞書欣在微博及另一主流平台的粉絲數仍維持在2000萬以上。若將觀察期間縮短至2026年5月至11月，隨著「雙軌」、「燦如繁星」等作品上檔，她的微博粉絲數反而呈現淨增長，近期發布的學功夫短片，單條更吸引近20萬人追蹤。

粉絲質疑，相關報導刻意拉長統計區間，將去年風波的後續影響及平台清理殭屍粉等因素一併計入，甚至懷疑背後有「對家打壓」惡意操作。