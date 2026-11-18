劉德華一直活躍在華人演藝圈。(摘自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 劉德華為宣傳新專輯受訪，首度證實昔日粉絲躲床底事件，並透露自己當年發現陌生男子後未動怒，反而請對方吃麵、理解其求職心情。

香港 天王劉德華 出道45年，始終擁有大批忠實粉絲，過去曾發生粉絲為見偶像做出極端行為的事件，其中一段「粉絲躲在飯店床底」的傳聞更流傳多年。沒想到劉德華近日親自證實此事，透露當年在飯店房間按摩時，意外發現床底藏著一名陌生男子，得知對方的來意後，不但沒有動怒，還特地叫了一碗麵讓他填飽肚子，展現溫暖一面。

劉德華近日為宣傳新專輯「About Life」，登上電台節目「梨事會」，談起這段鮮為人知的經歷。他回憶，當時剛拍完戲回到飯店房間，正在接受按摩，按摩師傅卻突然察覺床底似乎有東西在動。他聽到動靜後親自查看，果然發現一名男子躲在床底下，讓現場眾人都相當意外。

不過，劉德華表示，當時大家並沒有太過慌張，而是禮貌地請男子從床底出來。進一步了解後才知道，對方是離鄉背井到外地工作的年輕人，因為希望找到工作，才想出躲進房間、尋找機會見到劉德華的方式。

至於外界傳出劉德華當時與男子談了一個小時，他笑說「沒有那麼誇張」，但透露看見對方似乎餓了，便特地請人送來一碗麵，讓他先吃點東西，之後再送對方離開。

面對這段離奇經歷，劉德華沒有把男子單純視為闖入者，反而試著理解對方的處境。他表示：「其實他並不是特意要躲在床底或者有什麼惡意，他只是知道我住在那間房，很想找機會見到我，希望我可以幫他找到一份工作而已。」