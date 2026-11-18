賀鵬近期曬出的張自拍照，被眼尖網友發現是「乘風破浪」節目的非賣品。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 張慧雯與賀鵬因一件疑似限定非賣T恤及多處居家擺設撞款，被網友推測可能低調戀愛甚至同居，但目前尚無實證，雙方也未回應。

演藝圈再傳疑似因戲生情緋聞。大陸演員張慧雯與男星賀鵬近日遭網友化身「偵探」，從賀鵬一件疑似來自張慧雯「乘風破浪」節目的限定非賣品T恤順藤摸瓜，竟進一步比對出兩人社群動態中多處居家擺設高度重合，相關話題迅速衝上熱搜，引發外界猜測兩人是否已低調戀愛甚至同居。

賀鵬近期發布的一張自拍照，被眼尖網友發現，他所穿的T恤竟是女星李心潔為「乘風破浪」節目嘉賓特別訂製的非賣品，市面上並無販售；而張慧雯恰巧正是該季「乘風破浪」的參賽嘉賓，這件「不該外流」的限定服飾出現在賀鵬身上，立刻點燃網友的聯想。順著這條線索往下深挖，網友進一步比對兩人平時分享的居家影片與生活照，驚覺畫面中的灰色沙發、Pingu企鵝抱枕、廚房爐台、同款餐盤與跑步機，甚至連年夜飯菜單裡的「西紅柿牛腩」都出現驚人巧合，被調侃「簡直住在同一間屋子裡」。

出道以來緋聞極少的張慧雯，當年以「謀女郎」身分憑藉電影「歸來」驚艷影壇，轉戰小螢幕後也累積了「琅琊榜之風起長林」、「有翡」、「你好，火焰藍」、「當家主母」及「歡樂頌」系列等多部代表作，氣質清新脫俗；賀鵬則是實力派演員，早年因在「陳情令」中將反派「溫晁」演得入木三分而打開知名度，後續主演「我叫趙甲第」展現硬漢魅力，近期更憑藉熱播古裝劇「蘭香如故」中深情沉穩的永昌侯「袁紹輝」一角圈粉無數。

值得一提的是，張慧雯與賀鵬曾合作主演懸疑劇「鑑定」，該劇恰巧於11月1日正式開播。面對排山倒海的同居揣測，目前雙方及工作室均保持沉默、未作回應；部分網友看好兩人郎才女貌「因戲結緣」，但也有理性聲音認為，新劇正值宣傳期，在缺乏同框實錘前，不排除是為戲造勢的巧合。

張慧雯當年以「謀女郎」身分出道。(取材自微博)