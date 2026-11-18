IU在2018年韓劇「我的大叔」中飾演落魄女孩「李至安」。(取材自豆瓣電影)

AI摘要 文章摘要整理： 《今天是太陽雨》因女主設定、造型與鏡頭細節被指神似《我的大叔》及《超異能族》而陷抄襲爭議，但仍以豆瓣8.0分和亮眼播放成績完結。

由大陸女星楊超越與董思成主演的青春劇「今天是太陽雨」，近日爆出疑似抄襲經典韓劇 爭議。不少眼尖網友逐幀比對後發現，楊超越飾演的女主角「鄭雨」，無論是貧困的家庭背景、冷漠疏離的性格設定，甚至標誌性的穿搭與肢體動作，都與李知恩（IU）在2018年韓劇「我的大叔」中飾演的「李至安」高度相似，引發劇迷熱議。

「今天是太陽雨」中，鄭雨是一名家境貧困、背負債務的大學生，為了支付植物人母親的醫藥費，平日必須兼做多份工作。沉重的生活壓力讓她養成冷漠、不易親近的性格。然而，有觀眾比對兩部作品後指出，鄭雨樸素冷峻的造型、低頭快步走時雙手插袋的姿勢，以及磨損帆布鞋的特寫鏡頭，都與「我的大叔」中的李至安如出一轍。

兩部劇的設定也有相似之處，都是女主角獨自承擔沉重的家庭責任，僅將李至安需要照顧的年邁祖母，改為鄭雨的植物人母親；原本在職場上默默給予女主角溫暖的上司，則變成董思成飾演的同學「陳硯周」。

除了女主角設定引發爭議，劇中一場便利商店衝突戲，也被指與2023年人氣韓劇「超異能族」情節雷同。鄭雨因打工遲到遭店長訓斥、扣薪，原本情緒激動的她，後來卻發現店長急著下班，是為了接送患有智力障礙的兒子，雙方因此化解誤會。這段從衝突到理解的情節，被劇迷聯想到「超異能族」中，韓孝周飾演的角色在豬肉店與老闆娘化解心結的支線故事，質疑劇情橋段過於相似。

面對接連被指與韓劇情節雷同，網路評價也呈現兩極。有觀眾失望表示，一看到帆布鞋特寫就立刻出戲，批評編劇缺乏原創性，甚至連韓劇的經典橋段也直接搬用；但也有粉絲替劇集緩頰，認為兩部作品的校園主線、人物關係及整體故事背景並不相同，局部設定或鏡頭相似，未必就能認定抄襲。

儘管捲入抄襲爭議，「今天是太陽雨」近日迎來大結局時，仍交出不俗成績。該劇豆瓣開出8.0分，成為近三年唯一評分突破8分的自製愛情劇，全網有效播放量更突破4.13億。導演貓的樹透過雨景與生活化鏡頭營造「潮濕青春」美學，楊超越以近乎素顏的造型及原聲台詞詮釋「野草少女」鄭雨，也獲得不少觀眾肯定。

楊超越飾演的「鄭雨」是家境貧困、背負債務的大學生。(取材自微博)