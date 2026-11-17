虞書欣因名譽受損怒告網友。(取材自虞書欣微博)

AI摘要 文章摘要整理： 虞書欣被控名譽權官司延燒，工作室澄清未告未成年人，並指涉案帳號多次散布不實內容，已進入司法程序。

中國女星虞書欣 近期捲入名譽權官司，一名自稱14歲的網友日前發文，稱自己才是當年轉發爭議貼文的人，卻因此牽連家人，75歲截肢、生活無法自理的爺爺，以及罹患癌症的母親都被捲入訴訟，甚至哀求虞書欣「只求放過我的家人」，貼文曝光後引發網友熱議。對此，虞書欣工作室17日發出聲明，澄清本案被告並不包括未成年人，並揭露涉案帳號曾發布多則不實內容，累計瀏覽量超過3.5萬人次。

該名網友16日發文自稱，2025年初、當時尚未滿13歲時，曾轉發一則要求徹查虞書欣爭議的貼文，沒想到去年底家人收到名譽權訴訟相關傳票，列為被告的竟是75歲、截肢且無法自理的爺爺，以及53歲、獨自照料51歲患癌母親的父親。她表示，自己長期承受網路輿論壓力，認為當時實際操作帳號的人是自己，願意為行為負責，只希望不要再牽連家人，並向虞書欣喊話：「我只是想讓我的家人好好活著。」

不過，虞書欣工作室17日發布聲明，強調案件被告確實不包含未成年人，原因在於涉案微博帳號與手機門號的實名登記人並非同一人，因此依法提起訴訟。至於該名網友自稱才是帳號實際使用者，工作室指出，法官曾詢問是否追加其父親為共同被告，但父親當庭表示不追加。

工作室也反駁外界認為虞書欣僅因單一轉發就提告的說法，指出涉案帳號曾發布多篇涉及「疫情逃逸」、「偷拿工作人員相機」、「吃人血饅頭」等不實指控，相關內容累計瀏覽量超過3.5萬人次，已對虞書欣名譽造成嚴重損害。

針對外界質疑為何案件進入庭審，工作室表示，虞書欣並非拒絕溝通，對方提出調解請求後，考量其家庭情況，已同意調解；但被告方更換律師後，雙方遲遲無法建立有效聯繫，最後才由法院依法安排庭審。

工作室最後強調，保護未成年人與依法維護自身權益並不衝突，案件目前仍在司法程序中，呼籲外界保持理性，不要對相關當事人及家屬進行網路攻擊或人肉搜索，一切交由司法機關公正裁決。