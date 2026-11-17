王鶴棣在「蒼蘭訣」中飾演東方青蒼。(圖／緯來戲劇台提供)

AI摘要 文章摘要整理： 一份網友票選的顏值與演技雙霸男星TOP6榜單出爐，肖戰憑零死角外型與多元戲路奪冠，張凌赫、王鶴棣等新生代男星也名列前茅。

演藝圈新生代男星競爭白熱化，誰才是全網觀眾公認顏值與實力兼具的頂流代表？一份由網友票選結果的「顏值與演技雙霸男星TOP6」榜單近日出爐，依照顏值與演技，盤點出那些不僅長在審美點上，還靠著超強「眼技」與蘇感征服觀眾的男星。

TOP 6：丞磊

丞磊自帶高冷禁慾氣質，特別適合演繹霸氣冷漠的古裝角色，即使與其他古裝男神同框亦不遜色；他憑藉短劇「虛顏」嶄露頭角、在「雲之羽」大放異彩，後續於「成何體統」中憑冷冽眼神與細膩情感拉扯大受好評。是近年竄紅最快的古裝男神之一。

丞磊在娛圈中素有「浴皇大帝」封號。(取材自微博)

TOP 5：侯明昊

「濃顏系」侯明昊五官精緻搶眼、英氣中帶著秀氣，被網友封為「天選古人」，近年在「護心」、「玉茗茶骨」與「入青雲」等古裝劇中展現極強演戲代入感，是流量偶像中公認演技口碑突出的一位。

侯明昊英氣中帶著秀氣。(取材自微博)

TOP 4：檀健次

檀健次被網友大讚「古裝比時裝更出色」，憑藉精緻五官與舞蹈出身的良好體態，連難駕馭的白髮造型都能輕鬆拿捏；他在爆款劇「長相思」中一人分飾相柳與防風邶，將高冷霸氣與風流倜儻詮釋得淋漓盡致，單靠眼神便能傳遞深藏心底的情義。

檀健次時裝展現沉穩氣質。（取材自微博）

TOP 3：王鶴棣

王鶴棣是公認的濃顏系帥哥，五官深邃立體、眼神具強烈電力，古裝扮相與西裝造型皆極具衝擊力，他憑藉「蒼蘭訣」霸氣「尊上」一角爆紅後，在「大奉打更人」等重點作品中持續展現強大的男主爆發力與角色掌控力。

TOP 2：張凌赫

張凌赫屬於典型淡顏系帥哥，皮膚白皙、眉眼溫柔俊朗並自帶初戀感，在「逐玉」中呈現無死角神顏；他從「蒼蘭訣」的長珩仙君、「寧安如夢」到「逐玉」，精準駕馭溫潤仙君、腹黑權臣與病嬌侯爺等反差角色，更於2026年入圍首爾電視劇大賞最佳男演員。

張凌赫是淡顏系帥哥。（取材自微博）

TOP 1：肖戰

榮登榜首的肖戰被網友盛讚為「零死角帥哥」，自2019年「陳情令」到近年「藏海傳」，無論古裝或時裝皆能駕馭，笑容溫柔治癒且眼神富表現力；他在多部作品中打磨出細膩表演層次，能在古裝、年代與懸疑等不同類型劇集無縫切換，被觀眾評為最敢接演多元角色的90後演員之一。

肖戰大展男神魅力。(圖／中視提供)