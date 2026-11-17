79歲的林子祥(右)與65歲的葉蒨文在演出中展現驚人「巨肺」實力。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 林子祥與葉蒨文南京開唱，葉蒨文自嘲重慶險跌倒只是老了，並分享家族檔案完成尋根之旅，巡演也將延伸至美國最終兩站。

香港 樂壇殿堂級夫妻檔林子祥與葉蒨文攜手舉辦「白頭到老 WE ARE ONE」世界巡迴演唱會，近日移師南京青奧體育公園體育館開唱。高齡79歲的林子祥與65歲的葉蒨文在長達3小時的演出中展現驚人「巨肺」實力，葉蒨文更全程唱跳活力十足。針對上一站重慶場在舞台上險些跌倒的驚險插曲，她也大方在台上自嘲「我只是老了」，幽默化解外界擔憂。

葉蒨文先前在重慶站唱跳「信自己」時，曾因舞台燈光昏暗加上一時失去平衡向前仆倒，幸好男舞者反應迅速攔腰抱住，才未發生意外。此次在南京站再次身穿閃亮背心挑戰同首舞曲，她在台上笑著回應各界關心：「上次就是這個姿勢讓我上了新聞，我自己都不敢相信，突然一堆人打電話問我『你沒事吧？』我說有什麼事？我只是老了，哈哈！不小心跌了一跤，這次沒事啦！」一番話逗樂全場觀眾。

除了精采歌舞表演，南京站更成為葉蒨文的感性「尋根之旅」。在歌迷與當地熱心人士協助下，她順利向南京檔案局申請到外公袁其烱、外婆及母親年輕時的珍貴歷史檔案與照片。葉蒨文在台上展示外公39歲、外婆34歲及母親14歲時的舊照，開心直呼母親的單眼皮跟自己簡直一模一樣。開唱前，她更親自走訪母親當年就讀的中學與舊居「三步兩橋」拍照留念。

林子祥則為南京站獻上限定曲目「蝶變」，演唱「千支針刺在心」時，大螢幕同步播放南京古今地標演變畫面；電影金曲環節更重現兩人合作過的「刀馬旦」、「最愛」等經典片段。儘管身在南京，但「敢愛敢做」、「數字人生」等粵語金曲依舊引發萬人大合唱，讓出道50年的林子祥感動致謝。隨著內地巡演圓滿落幕，兩人下月將來美國拉斯維加斯及舊金山舉辦最終兩站演出，並預告明年將啟動安可場巡演。