張頌文在「谷雨」中的人設，被部分觀眾貼上「高啟強2.0」標籤。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《谷雨》熱播帶動張頌文再陷高啟強標籤爭議，他坦言成名後難擺脫舊形象，並以寫人物小傳、拍藝術片等方式，持續為新角色建立獨立辨識度。

由「人民的名義」導演李路執導，井柏然、孫藝洲與張頌文 領主演的稅務稽查大劇「谷雨」，自11月5日開播以來，便展現強勁的收視爆發力。首播即時收視峰值一舉衝破3%，開播一周後更強勢登頂云合正片有效播放榜，市占率飆升至16%。然而，在全網追劇熱潮下，飾演騙稅操盤手「周海洋」的張頌文，卻因劇中俯身示弱、借人情布局等相似橋段，再度被部分觀眾貼上「高啟強2.0」標籤。

揚子晚報報導，面對外界熱議，張頌文日前在第三屆香港 ・青年發展高峰論壇上罕見吐露心聲。他坦言，過去一直渴望擁有代表作，但2023年「狂飆」的高啟強暴紅後，隨之而來的是全新的職業困擾，即便傾盡心力塑造新角色，大眾仍習慣將其置於舊形象的參照體系中檢視，難以掙脫既定印象的牽絆。

在「谷雨」中，周海洋入贅林家、向岳母下跪敬茶等情節，因視覺衝擊與短影音的碎片化傳播，容易引發「神似高啟強」的聯想。但深入剖析角色內核，兩者其實判然有別。高啟強是底層小人物在時代擠壓下，帶著求生焦灼被動滑向深淵；周海洋則是從一開始便主動布局的現代經濟犯罪算計者，聯姻與謙卑皆是他吞併資產的籌碼。

導演李路也透露，籌備期曾與張頌文兩度長談至深夜，所有行為外殼皆是為服務劇本而敲定的敘事設計。

事實上，高啟強的現象級成功，讓市場一度將同類「隱忍反派」劇本湧向張頌文。為求突破，他在拍攝「谷雨」前不僅寫下6萬字人物小傳、走訪專業律師，近年更積極轉戰大銀幕尋求差異化，並憑「日掛中天」等藝術片入圍國際影展及奪下金爵獎影帝。

對張頌文而言，代表作並非必須翻越的高山，而是一張擁有更多選擇權的入場券，讓他在相似的商業外殼下，持續用扎實演技為新角色建立獨立靈魂。