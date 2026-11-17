趙雅芝一襲紅裙、頭戴銀白色皇冠迎接73歲生日。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 趙雅芝在73歲生日之際分享慶生照並回應網路謠言，強調現實生活中備受家人與粉絲疼愛，且靠運動、飲食與好心態維持凍齡狀態。

被譽為演藝圈「不老女神」的資深港星趙雅芝，近日迎來73歲生日。她在零點整準時於社群平台曬出慶生美照與吹蠟燭影片，只見她身穿一襲喜氣洋洋的紅裙，頭戴銀白色皇冠、手捧精緻蛋糕，凍齡狀態與優雅氣質依舊驚豔眾人，她也感性許下「開啟被好運包圍的新一歲」的生日願望。

面對歲月流逝，趙雅芝展現出極高的情商與豁達心態。她在貼文中幽默寫道：「11月15日是今年365天中的一天，這一天我在新聞稿裡又長了一歲。」長文裡，她不僅溫暖回憶起去年生日當天，在杭州「時光派對」與數千名觀眾齊聲合唱生日歌的震撼與感動，更罕見正面回應近年網路上屢傳的婚變或晚景淒涼等不實謠言。

她霸氣直言：「我也只有在營銷號裡才過得不幸」，並強調現實生活中的自己「有那麼多人愛我、護我」，73歲依然能夠從事自己熱愛的工作，對此感到「有點驕傲，也是幸運」，最後更以「人只要不貪心，生命中所有遇到的人和事，都是饋贈」為這段生日感言寫下暖心註解。

事實上，趙雅芝近期狀態極佳，日前才剛以一襲新中式「墨黛」禮服，與湯鎮業、許魏洲等藝人一同亮相第39屆金雞獎閉幕紅毯，舉手投足盡顯巨星風範。談及保養秘訣，她透露自己長期保持快走、太極或八段錦的運動習慣，平日也時刻提醒自己「挺胸收核心」以維持體態，加上飲食清淡規律。面對外界關注的年齡焦慮，她曾坦然表示反對過度醫美，認為皺紋是歲月留下的自然痕跡，每個階段都有屬於自己的方向與目標。

1953年出生於香港的趙雅芝，1973年參選首屆香港小姐獲得第四名後踏入演藝圈，隨後憑藉「上海灘」的馮程程與「新白娘子傳奇」的白素貞等經典角色紅遍華人圈。如今73歲的她不僅事業依舊活躍，更以從容自信的人生態度，為「優雅老去」做了最佳示範。