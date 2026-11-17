虞書欣分享身穿粉色綁帶圍裙美照，遭網友質疑刻意「擦邊」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 虞書欣上傳廚房主題美照後，因一張大露背照片被批評像真空圍裙、疑似擦邊情色，掀起網友正反論戰，最終她刪文但未公開回應。

憑「蒼蘭訣」、「永夜星河」累積高人氣的大陸女星虞書欣 因一組照片登上熱搜。她日前在社群平台分享廚房主題美照，頭戴粉紅色棒球帽，身穿粉色綁帶圍裙，搭配吐舌、嘟嘴等俏皮表情，原本想展現可愛居家風格，沒想到其中一張側身自拍因大片裸背，視覺上宛如只穿圍裙，遭網友質疑刻意「擦邊情色」。照片曝光後迅速引發論戰，虞書欣隔日刪除貼文，仍擋不住截圖流傳。

這組照片最受議論的是，虞書欣轉身對鏡自拍的畫面。由於圍裙後方大面積露背，從側面看來裡頭似乎沒有其他衣物，網友因此以「真空圍裙」形容。有人直言「這不是可愛，這是擦邊」，也有人酸「走純欲風翻車了」，甚至質疑，「雖然說穿衣自由，但是也沒必要搞這種吧」。

除了穿著尺度，虞書欣的粉絲年齡層也成為爭議焦點。部分網友認為，她擁有不少未成年支持者，身為公眾人物，發布照片前應考量示範效應；更有粉絲在留言區急勸刪文，擔心爭議擴大，直言「快刪了吧，別給低齡粉絲做錯誤示範」。

不過，另一派則認為外界反應過度，強調照片並無任何違規露膚之處，這類吊帶圍裙在海外本就是常見的時尚拍法，純粹是女孩展現自信與鬆弛感的穿衣自由，不該對女性穿搭進行嚴苛審判。許多粉絲心疼護航，「大清早亡了，為什麼要對欣欣子這麼苛刻呢？我不懂這麼穿到底怎麼了，大大方方有什麼不對」，也有人緩頰表示，「這也不算擦邊吧，只是想給粉絲分享生活」。

隨著正反聲浪升高，虞書欣隔日刪除相關照片，但本人及工作室至今沒有公開說明。這場風波也從單純的穿搭討論，延伸到女藝人的形象管理、社群尺度及粉絲模仿問題。相關話題持續延燒。