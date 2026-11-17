閻桉從配角一步步打磨演技，終於在「嫁金釵」首度扛下男一。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 董思成與閻桉從韓團出道後轉戰中國影視圈，經過近10年磨練，近期分別以新劇男主角表現獲關注，也延續歸國男星從偶像走向演員的轉型熱潮。

從韓流舞台的聚光燈下，轉身走進競爭激烈的中國影視圈，撕掉「偶像」標籤從來不是一條好走的路。同在2016年於南韓 出道的董思成與閻桉，歷經近10年的沉潛與磨礪，近期雙雙迎來演藝生涯的高光時刻。董思成憑藉青春劇「今天是太陽雨」的細膩演技打破刻板印象；閻桉則在古裝劇「嫁金釵」首度扛下男一，與田曦薇的CP感引爆話題。兩人的逆襲，不僅寫下新世代「歸國男星」的奮鬥縮影，也再次掀起韓團出身藝人轉型演員的熱議。

董思成（藝名WINWIN）2016年以南韓SM娛樂旗下男團NCT 127出道，後轉任中國分隊威神V（WayV）成員。畢業於中央戲劇學院表演系的他，自2021年成立個人工作室後便積極跨足戲劇，累積「二十五小時戀愛」、「冰雪謠」、「五福臨門」及「良陳美錦」等作品；隨著2026年7月與SM娛樂10年合約期滿未續約，更確立其深耕中國影視圈的決心。

此次在「今天是太陽雨」中，他挑戰演出背負喪兄創傷、歷經心臟手術與休學的生物系學霸陳硯周。面對外冷內熱的高難度角色，董思成捨棄刻意經營的偶像光環，憑藉內斂細膩的情緒轉折與原聲台詞實力，讓觀眾看見他作為演員的蛻變。

同樣在2016年出道的閻桉，曾是南韓男團PENTAGON成員。18歲赴韓當練習生的他，歷經2年訓練出道，卻一度因健康問題中斷團體活動；直到2023年與Cube娛樂合約到期後返國發展，才陸續透過「大夢歸離」、「月鱗綺紀」等作品，從配角一步步打磨演技、累積實戰經驗。

苦熬10年，他終於在近期古裝劇「嫁金釵」中挑大粱，飾演英國公府世子陸濯，迎來演藝生涯首部男主角作品。據悉，該劇選角耗時長達7個月，閻桉前後歷經7次試鏡，期間更針對台詞、古裝儀態及武打動作魔鬼訓練，才從激烈競爭中脫穎而出，這場從韓團偶像到古裝男一的華麗轉身，對他而言別具意義。

回顧中國藝人赴韓發展的歷程，韓庚堪稱重要先行者。2005年他以Super Junior成員身分出道，成為南韓大型經紀公司培養的首位中國籍偶像之一，後擔任中國分隊Super Junior-M隊長；2009年與SM娛樂爆發合約糾紛後返國發展，憑「大武生」、「前任攻略」等電影開啟偶像轉型演員之路。緊接著2012年EXO出道，張藝興、鹿晗 及黃子韜掀起另一波「歸國四子」熱潮，張藝興在兼顧團體與音樂之餘，以「老九門」、「一出好戲」及電影「孤注一擲」拓展戲路；鹿晗曾是頂級流量代表，演出「重返20歲」、「擇天記」並藉「穿越火線」展現演技突破；黃子韜則走音樂、戲劇與綜藝多棲路線，透過「談判官」、「夜空中最閃亮的星」維持高曝光度。

承接這股浪潮，2014年以中韓男團UNIQ出道的王一博，回中國發展後同樣將重心轉向影視，2019年憑古裝劇「陳情令」中的藍忘機一角躍升頂流，隨後再以「風起洛陽」、「追風者」等作品逐步洗去偶像標籤，穩固實力派演員形象。

從韓庚開創先例、EXO成員各領風騷，再到董思成與閻桉等新生代接棒，這群「歸國男星」雖擁有相似的韓流起點，卻各自走出截然不同的路，有人憑藉頂級流量迅速打開市場，有人跨界音樂與綜藝多線並進，也有人甘願沉潛十年，從配角一步步熬成男一號。對董思成與閻桉而言，拿下男主角只是撕掉偶像標籤的第一步；在流量退潮、實力為王的陸劇戰場上，唯有靠作品與演技，才能真正站穩腳步。

董思成憑藉「今天是太陽雨」的細膩演技吸粉無數。(取材自微博)