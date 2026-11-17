陳建斌(左)、孫儷主演「後宮甄嬛傳」。(圖／八大電視提供)

AI摘要 文章摘要整理： 《甄嬛傳》開播15周年，優酷數據顯示播放量最高的是第60至62集，觀眾更愛大戰爆發前的鋪陳；冬季重刷與彈幕文化，也讓這部宮鬥劇持續爆紅。

孫儷 、陳建斌、蔡少芬主演的「後宮甄嬛傳 」開播15周年，中國網路平台優酷公布全劇播放數據，播放量最高的前三名竟是第60、61、62集，並非觀眾印象最深刻的「滴血驗親」高潮戲，而是大戰爆發前的關鍵鋪陳。數據曝光後引發甄學家熱議，也揭開觀眾反覆重刷這部經典宮鬥劇的秘密。

優酷數據顯示，第60、61、62集包辦全劇播放量前三名。第60集甄嬛誕下龍鳳胎，地位隨之提升；第61集祺貴人當眾發難，一句「臣妾要告發熹貴妃私通」，正式揭開宮廷大戰序幕；第62集則是各方勢力陸續就位，表面平靜、實則暗潮洶湧。

這3集之所以特別受到青睞，正是因為劇情從喜事逐步轉向危機，皇后、甄嬛、祺貴人、安陵容各懷心思，人物之間的角力愈來愈緊繃。相較於真相揭曉的高潮，觀眾似乎更愛暴風雨來臨前的壓迫感，每句台詞、每個眼神都值得反覆品味。

優酷也發現，「甄嬛傳」每年11月、12月及隔年1月都是播放高峰，天氣一冷，觀眾就忍不住「回宮」。不少人把冬天窩在被窩裡追劇當成固定儀式，搭配火鍋、熱茶更有氣氛。加上劇情開場就是冬日倚梅園相遇，季節氛圍也讓觀眾更容易投入。

有趣的是，播放量排行榜與彈幕熱度榜呈現不同結果。第64集沈眉莊產女後血崩離世，以及第68集安陵容吞食苦杏仁自盡，都是彈幕討論最熱烈的橋段。

沈眉莊臨終前的悲劇讓觀眾心碎，「寧可枝頭抱香死」成為高頻彈幕；安陵容生命走到盡頭時說出的「這輩子終究由不得我」，也讓不少觀眾一邊不忍直視、一邊忍不住重看。顯示觀眾重刷時偏愛大戰前的鋪陳，但情緒最強烈的討論，仍集中在悲劇高潮。

另一項有趣數據是，從「甄嬛傳」YouTube播放曲線來看，劇情進入甘露寺時觀看數明顯下滑，直到熹妃回宮才迅速回升。「一鍵跳過甘露寺」也成為不少甄學家的共同習慣。觀眾並非不喜歡這段劇情，而是認為甄嬛在甘露寺的遭遇太過委屈，迫不及待想看到她重返皇宮展開反擊。

播出15年仍能持續吸引觀眾，「甄嬛傳」的彈幕文化功不可沒。網友替角色取了各種外號，皇帝被叫作「大胖橘」、蘇培盛成了「蘇妃」、安陵容被稱為「安小鳥」，連溫實初也有「Win10初」的諧音稱號。

甄學家看法。(取材自優酷微博)

播放榜。(取材自優酷微博)