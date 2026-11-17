趙露思被拍到在街頭情緒潰堤的模樣。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 趙露思停工600多天後以《告別信》復出，街頭哭戲與清冷新造型引發熱議，也因首度跨足導演與幕後製作而備受關注。

大陸女星趙露思 停工超過600天，終於以新劇「告別信」重返劇組。該劇日前在成都開拍，近日片場路透陸續曝光，其中一段她在街頭遭母親當眾訓斥甚至情緒激動拉扯、忍不住落淚的戲碼，因情緒逼真引發熱議。畫面中，趙露思神情無助，從隱忍到情緒潰堤，將角色的委屈與壓抑表現得淋漓盡致，甚至有路人誤以為是街頭真實衝突事件。

除了哭戲展現情緒張力，趙露思這次的新造型也讓粉絲眼睛一亮。她過去多以甜美、活潑的形象受到觀眾喜愛，這回為了詮釋女主角葛栗，明顯收起甜妹氣息，改走簡約俐落的都市文青風。從片場路透可見，她以中分長捲髮搭配銀框或黑框眼鏡，穿上黑色皮外套、緊身牛仔褲，整體造型帶點清冷與頹廢感，與角色遭逢人生低谷的處境相呼應。

「告別信」改編自德國作家科斯汀吉爾小說「十三封自殺告別信」，全劇共10集，故事描述年近30歲的葛栗同時遭遇失業、失戀打擊，在人生低谷寫下13封告別信，將心底話寄給親友與前男友，沒想到一場意外讓她重新面對生活，信件卻已寄出，從而引發一連串荒誕又尷尬的故事。作品融合黑色幽默與現實議題，與趙露思過往常見的甜寵、古裝角色有所不同。

更受矚目的是，趙露思這次不只擔綱女主角，還首度挑戰導演，並親自參與造型總指導及出品等幕後工作，從選擇劇本到角色呈現都投入其中。

趙露思自2024年底拍完戲後，期間雖靠舊作「許我耀眼」維持熱度，卻始終未有新戲進組。此次憑「告別信」重返片場，不僅身兼導演與幕後創作，接連曝光的哭戲與新造型也打破過往甜美框架。她能否透過貼近現實的小人物角色成功轉型，備受外界關注。

趙露思新角色收起甜妹氣息，改走簡約俐落的都市文青風。(取材自微博)