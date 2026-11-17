成毅主演的古裝歷史大劇「兩京十五日」還沒開播，粉絲發起的「雲包場」應援已突破70萬份。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 成毅主演的《兩京十五日》尚未開播，粉絲雲包場已破70萬份、價值逾2100萬元，劇集結合歷史懸疑與權謀題材，也讓他的轉型演出備受期待。

大陸人氣男星成毅再展驚人號召力。他主演的古裝歷史大劇「兩京十五日」將於11月20日登上央視首播、愛奇藝同步上線，沒想到正片還沒開播，粉絲發起的「雲包場」應援已突破70萬份、總價值飆破人民幣2100萬元，不僅狠甩前作「赴山海」、刷新個人應援紀錄，目前愛奇藝預約人數更已破百萬，讓網友忍不住驚呼，「劇還沒播，粉絲已經把場子包好了」。

「兩京十五日」改編自馬伯庸同名小說，由「大明王朝1566」導演張黎與安巍聯手執導。成毅這回揮別過去「仙俠美男」與「江湖俠客」的標籤，挑戰歷史人物明朝太子朱瞻基。故事描述朱瞻基人在南京時突逢變故，又接獲父皇病重消息，必須在短短15天內沿著大運河奔馳2000多公里，趕回北京，展開一場攸關皇位與江山的生死旅程。

這趟返京之路危機四伏，朱瞻基不僅遭遇追殺與層層阻撓，也結識捕快吳定緣（林更新飾）、女醫蘇荊溪（姜珮瑤飾）及年輕官員于謙（吳幸鍵飾）。一行人一路躲避追兵、破解謎團，逐步揭開朝堂陰謀。劇情融合歷史、懸疑、冒險與權謀，沒有傳統古裝劇常見的愛情主線，反而以緊湊的逃亡情節製造戲劇張力。

此外，出品方之一「江蘇稻草熊影業」也引起討論。該公司過去曾有趙麗穎、劉詩詩 等女星參與持股，讓這部劇的幕後背景增添話題。

從「琉璃」的禹司鳳、「蓮花樓」的李蓮花，到「赴山海」的蕭秋水，成毅近年憑不同古裝角色累積人氣。這回挑戰身陷危局、一路奔命的明朝太子，既有動作場面，也考驗角色層次。粉絲已用超狂應援提前暖場，成毅能否再靠新角色突破戲路、圈進更多觀眾，成為開播後最大看點。