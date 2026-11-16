「溫太醫」張曉龍一家五口被拍 神祕妻首曝光 以為單身竟是三寶爸
52歲張曉龍被狗仔拍到帶著妻子、3名子女與保母聚餐，神祕妻與第三胎首度曝光，讓外界驚訝這位溫太醫其實早已是三寶爸。
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52歲張曉龍被狗仔拍到帶著妻子、3名子女與保母聚餐，神祕妻與第三胎首度曝光，讓外界驚訝這位溫太醫其實早已是三寶爸。
52歲中國男星張曉龍因演出宮廷劇「後宮甄嬛傳」中的溫太醫一角走紅，私下也是知名禮儀指導，感情生活卻始終相當低調。近日他被狗仔直擊與妻子、3名子女及保母外出聚餐，「一家五口」畫面首度曝光，連第三胎也意外現身，讓不少網友驚訝不已，直呼：「我一直以為他沒結婚，沒想到都三胎了。」
根據曝光的畫面，張曉龍當天帶著家人到餐廳聚餐，妻子留著俐落短髮，身材修長，兩名女兒看起來約莫是小學生年紀，最小的孩子則由保母抱在懷中，從外觀判斷疑似也是女兒。聚餐期間，現場還拿出蛋糕，疑似替家人慶祝生日，氣氛相當溫馨。
用餐結束後，一家人有說有笑走出餐廳，張曉龍手上拎著兩大袋物品，其中一袋裝著樂高玩具，女兒則拿著氣球，開心地蹦蹦跳跳。之後一家人互道再見，妻子抱著花束，帶著兩名年紀較大的孩子搭乘另一輛車離開，張曉龍則開車載著保母與年幼孩子返家。
事實上，張曉龍過去鮮少公開談論家庭，直到2023年參加綜藝節目，才首度透露自己已經有兩個孩子，當時分別是6歲與3歲。去年4月，也曾有網友在環球影城巧遇他帶著妻女出遊，但當時外界尚不知道他已經迎來第三個孩子。
這次一家五口的畫面曝光，也意外讓過去的感情傳聞再度受到討論。張曉龍曾被傳與在「後宮甄嬛傳」飾演曹貴人的陳思斯結婚，但如今曝光的妻子是圈外人，相關傳聞也因此受到關注。由於張曉龍始終對家庭生活保持低調，消息曝光後，不少網友才發現這位螢幕上的溫太醫早已是三寶爸。
畫面中可見張曉龍與妻子、3名子女及保母一同外出聚餐，之後還分別搭車離開，顯示他的家庭成員比外界先前認知更多。 因為張曉龍過去幾乎不談私生活，外界原本以為他單身或未婚，如今才發現他不但已婚，還已經有3個孩子，成為三寶爸。 他在2023年曾透露已有2個孩子，去年也被巧遇帶妻女出遊；另外過去還曾傳出他與陳思斯結婚，但這次曝光的妻子其實是圈外人。
精華 FAQ
畫面中可見張曉龍與妻子、3名子女及保母一同外出聚餐，之後還分別搭車離開，顯示他的家庭成員比外界先前認知更多。
因為張曉龍過去幾乎不談私生活，外界原本以為他單身或未婚，如今才發現他不但已婚，還已經有3個孩子，成為三寶爸。
他在2023年曾透露已有2個孩子，去年也被巧遇帶妻女出遊；另外過去還曾傳出他與陳思斯結婚，但這次曝光的妻子其實是圈外人。
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