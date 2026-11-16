上映8天僅126人看、票房4949人民幣…王晶「麻將女王」翻車

「麻將女王」在內地上映後票房慘淡。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 王晶與葉念琛執導的《麻將女王》內地空降上映後票房慘淡，王晶坦言因無宣發、排片少而失利，並以懷舊港味與紀念許紹雄回應爭議。

香港 知名導演王晶與葉念琛共同執導的喜劇電影「麻將女王」，近期在內地上映後票房表現慘淡，引發熱議。據貓眼專業版數據顯示，該片11月6日在內地上映以來，8天累計總票房僅有4949元人民幣，觀影人次更只有126人，平均每天不到16名觀眾進場。

面對排山倒海的討論聲浪，王晶日前透過個人微博 「小弟王晶」正式發文回應，坦然解釋票房失利背後的緣由。王晶表示，「麻將女王」原本就是一部純粹的香港賀歲小品，主打輕鬆熱鬧的氛圍，創作初衷是為了致敬他自己在1993年執導的經典喜劇「追男仔」。他坦言，這次在內地上映屬於「臨時安排」，不僅完全沒有宣發預算，全國影院的排片量也極少，因此在市場上幾乎沒有水花。

對於觀眾的評價，王晶展現豁達態度，直言喜歡傳統港式老喜劇味道的影迷，可以等日後影音平台上線時再「隨緣看看」；若是覺得不合口味，他也大方感謝各界的直言批評。然而，王晶在文末特別感性地點出這部電影對團隊而言有著一層無可取代的特殊意義，「這是許紹雄先生留給我們最後的銀幕印記」，希望觀眾能將這部作品當作一次重溫舊日港味的契機。

據悉，這部集結了馬國明、高海寧等TVB藝人主演的作品，原名為「麻雀女王追男仔」，早在2025年春節檔期便已在香港上映，當時在香港收穫了約380多萬港幣票房。此次時隔近兩年，片方選擇改名並以「零宣傳、無正式海報」的空降方式在內地上映，不僅首日全國僅排片1場且出現「零觀眾」的窘境，就連不少主演的粉絲都是看到熱搜才知道電影已經上映。

儘管部分影評與網友指出，該片目前在豆瓣僅獲4.8分，認為傳統市井調侃與無厘頭橋段已難引起當代觀眾共鳴；但王晶不推諉市場環境、真誠致敬許紹雄的回應，仍為這部小成本港片增添了一抹溫暖的懷舊色彩。