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肖戰「小城」網播破10億、30萬人豆瓣評分 將闖澳門影視節

娛樂新聞組 / 綜合報導
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肖戰主演的「小城良方」闖下高收視、高口碑。(取材自微博)
肖戰主演的「小城良方」闖下高收視、高口碑。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰主演的《小城良方》收官後仍熱度不減，網播破10.92億、豆瓣逾30萬人評分，並入圍澳門影視節，同時帶動錦州取景地與地方文旅關注。

大陸人氣男星肖戰主演的醫療題材劇「小城良方」收官後熱度不減，近日更傳出好消息。近日公布的澳門影視節入圍名單中，肖戰主演的「小城良方」與網路故事片「莫得閒」雙雙入圍第17屆澳門國際電視節，電影「得閒謹制」則入圍第18屆澳門國際電影節。與此同時，「小城良方」網路播放量突破10.92億，豆瓣評分人數更跨越30萬，達8.1分，收官後的長尾效應持續發酵。

「小城良方」以東北小城為背景，肖戰飾演的醫師劉錚亮經歷人生挫折後返鄉行醫，透過醫病關係及小城居民的生活故事，描繪醫療現場的人情冷暖。不同於過往以愛情線為主的偶像劇，該劇將焦點放在醫療職人的責任、患者處境及普通人的生命故事，搭配姜妍、倪大紅等演員的群像演出，播出後討論聲量極高。

口碑方面，該劇豆瓣評分維持8.0，參與評分人數已突破30萬，抖音評分則達9.3。據貓眼專業版近日公布的數據，全劇有效播放量超過10.92億，即使大結局播出，仍有觀眾持續追看及討論。劇集在央視八套播出期間，平均收視率約1.75%，最高單集收視率突破2%，電視與網路兩端都有亮眼表現。

更值得注意的是，「小城良方」的影響力已從戲劇圈延伸至地方文旅。人民日報及人民網近期關注劇集帶動遼寧錦州取景地受到矚目，劇中出現的石橋子早市等場景，成為觀眾前往打卡的熱門地點。新華社也介紹劇中同款取景地，讓更多觀眾循著劇情認識東北小城，展現影視作品帶動地方觀光的效應。

此外，劇集播出期間吸引超過50個品牌合作，商業招商表現同樣受到關注。從收視、網播、口碑到地方文旅，「小城良方」不只靠肖戰的人氣帶動話題，也讓相對少見的現實主義醫療題材獲得更多關注。如今收官後再傳入圍消息，能否進一步轉化為獎項肯定，也成為劇迷接下來關注的焦點。

精華 FAQ

  • 除了網播量突破10.92億、豆瓣評分人數逾30萬外，該劇還入圍澳門影視節，顯示它在口碑、熱度與外部肯定上都延續了強勁後勁。

  • 《小城良方》以醫療現場與小城人物生活為主軸，聚焦醫師責任、患者處境和人情冷暖，不同於常見偶像劇以愛情線為主的設定。

  • 劇集帶動遼寧錦州取景地走紅，石橋子早市等場景成為觀眾打卡熱點，也吸引超過50個品牌合作，展現影視與文旅、商業的聯動效應。

抖音 澳門 肖戰

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