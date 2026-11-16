海陸甩開「海大壯」稱號 瘦20斤再扮紫薇 網友認不出
42歲演員海陸瘦身20斤後再扮紫薇，重現15年前經典造型，並回應當年被叫「海大壯」的爭議，外貌變化與是否整形也掀起討論。
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42歲演員海陸瘦身20斤後再扮紫薇，重現15年前經典造型，並回應當年被叫「海大壯」的爭議，外貌變化與是否整形也掀起討論。
42歲大陸女演員海陸近日瘦身20斤(10公斤)後，再度穿上「新還珠格格」中紫薇的經典戲服，重現15年前的角色造型。她自嘲當年因身形遭網友取笑，被冠上「海大壯」稱號，如今再扮紫薇，直言「心酸委屈成過去」，不過臉部輪廓與五官變化也引發網友熱議。
海陸14日在社群平台發布影片，分享瘦身前後的造型對比。她表示：「當年很多人叫我海大壯，瘦了20斤後，再穿上這些衣服。」影片中，她不僅換上紫薇的經典服裝，也重新演繹劇中台詞，熟悉的造型勾起觀眾回憶。
錢江晚報報導，當年「新還珠格格」播出時，海陸因骨架較大、身形較圓潤，遭部分網友以「海大壯」調侃。這次重新穿上戲服，她以「歡迎紫薇入宮來，心酸委屈成過去，從此心花朵朵開」回應過往嘲諷，展現已放下昔日負面評價的態度。
不過，海陸瘦身後的外貌也成為討論焦點。有網友認為她下頜線更加明顯、身形纖細，與當年模樣差異不小；也有人注意到她的眼睛大小似乎不同，直言一時認不出。部分留言甚至質疑臉部變化，但相關說法並無證據，不能據此認定她曾接受整形手術。
對於瘦身方式，海陸此前曾否認刻意節食，表示體重減少主要來自跳舞、走秀及戶外運動等日常興趣，飲食並未刻意減量。
據報導，海陸1984年出生於河南，畢業於上海戲劇學院表演系，曾演出「我家有喜」、「因為愛情有多美」等作品；如今再扮紫薇，喚起觀眾對經典劇集的回憶，也讓她當年的身形爭議與如今的外貌變化再次受到關注。
她在瘦身20斤後，重新穿上《新還珠格格》中紫薇的經典戲服，並重演劇中台詞，喚起觀眾對15年前角色與那部戲的集體記憶。 海陸以「心酸委屈成過去」回應，表示已放下昔日被嘲諷的經歷，並用重新演繹紫薇的方式，展現自己對外界評價已不再介懷。 除了身形變得纖細、下頜線更明顯外，網友也討論她的五官和眼睛是否有變化，甚至有人猜測整形，但報導指出這些說法都沒有證據。
精華 FAQ
她在瘦身20斤後，重新穿上《新還珠格格》中紫薇的經典戲服，並重演劇中台詞，喚起觀眾對15年前角色與那部戲的集體記憶。
海陸以「心酸委屈成過去」回應，表示已放下昔日被嘲諷的經歷，並用重新演繹紫薇的方式，展現自己對外界評價已不再介懷。
除了身形變得纖細、下頜線更明顯外，網友也討論她的五官和眼睛是否有變化，甚至有人猜測整形，但報導指出這些說法都沒有證據。
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