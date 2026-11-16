「谷雨」收視奪冠反成困擾？ 張頌文遭貼「高啟強2.0」標籤罕吐心聲
《谷雨》收視奪冠之際，張頌文卻因角色神態相似再被聯想到高啟強，他坦言爆紅後的最大困擾是難擺脫既定印象，仍努力以新角色建立獨立表演空間。
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《谷雨》收視奪冠之際，張頌文卻因角色神態相似再被聯想到高啟強，他坦言爆紅後的最大困擾是難擺脫既定印象，仍努力以新角色建立獨立表演空間。
由「人民的名義」導演李路執導，井柏然、孫藝洲與張頌文領主演的稅務稽查大劇「谷雨」，自11月5日開播以來，便展現強勁的收視爆發力。首播即時收視峰值一舉衝破3%，開播一周後更強勢登頂云合正片有效播放榜，市占率飆升至16%。然而，在全網追劇熱潮下，飾演騙稅操盤手「周海洋」的張頌文，卻因劇中俯身示弱、借人情布局等相似橋段，再度被部分觀眾貼上「高啟強2.0」標籤。
揚子晚報報導，面對外界熱議，張頌文日前在第三屆香港・青年發展高峰論壇上罕見吐露心聲。他坦言，過去一直渴望擁有代表作，但2023年「狂飆」的高啟強暴紅後，隨之而來的是全新的職業困擾，即便傾盡心力塑造新角色，大眾仍習慣將其置於舊形象的參照體系中檢視，難以掙脫既定印象的牽絆。
在「谷雨」中，周海洋入贅林家、向岳母下跪敬茶等情節，因視覺衝擊與短影音的碎片化傳播，容易引發「神似高啟強」的聯想。但深入剖析角色內核，兩者其實判然有別。高啟強是底層小人物在時代擠壓下，帶著求生焦灼被動滑向深淵；周海洋則是從一開始便主動布局的現代經濟犯罪算計者，聯姻與謙卑皆是他吞併資產的籌碼。
導演李路也透露，籌備期曾與張頌文兩度長談至深夜，所有行為外殼皆是為服務劇本而敲定的敘事設計。
事實上，高啟強的現象級成功，讓市場一度將同類「隱忍反派」劇本湧向張頌文。為求突破，他在拍攝「谷雨」前不僅寫下6萬字人物小傳、走訪專業律師，近年更積極轉戰大銀幕尋求差異化，並憑「日掛中天」等藝術片入圍國際影展及奪下金爵獎影帝。
對張頌文而言，代表作並非必須翻越的高山，而是一張擁有更多選擇權的入場券，讓他在相似的商業外殼下，持續用扎實演技為新角色建立獨立靈魂。
該劇11月5日開播後就展現強勁爆發力，首播即時收視峰值衝破3%，一週後更登頂云合正片有效播放榜，市占率升至16%，因此成為熱議焦點。 因為周海洋在劇中有俯身示弱、借人情布局、入贅敬茶等橋段，經短影音碎片化傳播後，很容易讓觀眾聯想到《狂飆》的高啟強，進而產生重複感。 他表示高啟強暴紅後，自己一直面臨舊形象難以擺脫的困擾，因此拍新戲時會寫人物小傳、做專業研究，也積極轉向大銀幕與藝術片尋求差異化。
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該劇11月5日開播後就展現強勁爆發力，首播即時收視峰值衝破3%，一週後更登頂云合正片有效播放榜，市占率升至16%，因此成為熱議焦點。
因為周海洋在劇中有俯身示弱、借人情布局、入贅敬茶等橋段，經短影音碎片化傳播後，很容易讓觀眾聯想到《狂飆》的高啟強，進而產生重複感。
他表示高啟強暴紅後，自己一直面臨舊形象難以擺脫的困擾，因此拍新戲時會寫人物小傳、做專業研究，也積極轉向大銀幕與藝術片尋求差異化。
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