我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約特殊高中入學考故障 可補考或重考 6民代促調查

減緩曼哈頓大橋進華埠車速 市府擬車道二變一、增曲線設計

「谷雨」收視奪冠反成困擾？ 張頌文遭貼「高啟強2.0」標籤罕吐心聲

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張頌文在「谷雨」中的人設，被部分觀眾貼上「高啟強2.0」標籤。(取材自微博)
張頌文在「谷雨」中的人設，被部分觀眾貼上「高啟強2.0」標籤。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《谷雨》收視奪冠之際，張頌文卻因角色神態相似再被聯想到高啟強，他坦言爆紅後的最大困擾是難擺脫既定印象，仍努力以新角色建立獨立表演空間。

由「人民的名義」導演李路執導，井柏然、孫藝洲與張頌文領主演的稅務稽查大劇「谷雨」，自11月5日開播以來，便展現強勁的收視爆發力。首播即時收視峰值一舉衝破3%，開播一周後更強勢登頂云合正片有效播放榜，市占率飆升至16%。然而，在全網追劇熱潮下，飾演騙稅操盤手「周海洋」的張頌文，卻因劇中俯身示弱、借人情布局等相似橋段，再度被部分觀眾貼上「高啟強2.0」標籤。   

揚子晚報報導，面對外界熱議，張頌文日前在第三屆香港・青年發展高峰論壇上罕見吐露心聲。他坦言，過去一直渴望擁有代表作，但2023年「狂飆」的高啟強暴紅後，隨之而來的是全新的職業困擾，即便傾盡心力塑造新角色，大眾仍習慣將其置於舊形象的參照體系中檢視，難以掙脫既定印象的牽絆。

在「谷雨」中，周海洋入贅林家、向岳母下跪敬茶等情節，因視覺衝擊與短影音的碎片化傳播，容易引發「神似高啟強」的聯想。但深入剖析角色內核，兩者其實判然有別。高啟強是底層小人物在時代擠壓下，帶著求生焦灼被動滑向深淵；周海洋則是從一開始便主動布局的現代經濟犯罪算計者，聯姻與謙卑皆是他吞併資產的籌碼。

導演李路也透露，籌備期曾與張頌文兩度長談至深夜，所有行為外殼皆是為服務劇本而敲定的敘事設計。   

事實上，高啟強的現象級成功，讓市場一度將同類「隱忍反派」劇本湧向張頌文。為求突破，他在拍攝「谷雨」前不僅寫下6萬字人物小傳、走訪專業律師，近年更積極轉戰大銀幕尋求差異化，並憑「日掛中天」等藝術片入圍國際影展及奪下金爵獎影帝。

對張頌文而言，代表作並非必須翻越的高山，而是一張擁有更多選擇權的入場券，讓他在相似的商業外殼下，持續用扎實演技為新角色建立獨立靈魂。

精華 FAQ

  • 該劇11月5日開播後就展現強勁爆發力，首播即時收視峰值衝破3%，一週後更登頂云合正片有效播放榜，市占率升至16%，因此成為熱議焦點。

  • 因為周海洋在劇中有俯身示弱、借人情布局、入贅敬茶等橋段，經短影音碎片化傳播後，很容易讓觀眾聯想到《狂飆》的高啟強，進而產生重複感。

  • 他表示高啟強暴紅後，自己一直面臨舊形象難以擺脫的困擾，因此拍新戲時會寫人物小傳、做專業研究，也積極轉向大銀幕與藝術片尋求差異化。

香港 張頌文

上一則

攜手林子祥開唱…葉蒨文又唱又跳 親解重慶跌倒驚魂：我只是老了

延伸閱讀

「狂飆」高啟強再現？張頌文「谷雨」化身洗錢巨鱷 對決井柏然

「狂飆」高啟強再現？張頌文「谷雨」化身洗錢巨鱷 對決井柏然
井柏然「谷雨」收視爆火更吸金 首播4集狂塞34廣告

井柏然「谷雨」收視爆火更吸金 首播4集狂塞34廣告
太違和？ 張頌文「谷雨」娶小21歲張雪迎 還要喊同齡李小冉「媽」

太違和？ 張頌文「谷雨」娶小21歲張雪迎 還要喊同齡李小冉「媽」
高葉金雞封后 辛芷蕾、張頌文、張小斐及雷佳音也是10年磨一劍

高葉金雞封后 辛芷蕾、張頌文、張小斐及雷佳音也是10年磨一劍

熱門新聞

引退的費玉清仍掛念流浪貓狗，持續捐款幫忙。聯合報系資料照

引退6年費玉清現身了 撒數千萬助流浪動物 告白內容曝光

2026-11-12 12:19
黃仁勳與妻子洛莉檔案照。（路透）

她驚吐黃仁勳「早該出軌了」教正宮如何自保

2026-11-13 13:45
劉愷威與黎紀君早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。（取材自溫州新聞）

劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

2026-11-08 07:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
田曦薇和閻桉互動。（取材自微博）

「嫁金釵」回門宴 田曦薇聽到一句話落淚 閻桉遞紙巾

2026-11-08 06:00
白鹿在台上鬆弛自然、大方舒展的台風獲觀眾肯定。(取材自微博)

根本是樂團主唱… 白鹿晚會全開麥唱跳 被讚：台風不像演員該有的

2026-11-11 07:00

超人氣

更多 >
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援