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「我只在營銷號才不幸」… 趙雅芝喜迎73歲生日 霸氣反擊悲情傳聞

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趙雅芝一襲紅裙、頭戴銀白色皇冠迎接73歲生日。(取材自微博)
趙雅芝一襲紅裙、頭戴銀白色皇冠迎接73歲生日。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

趙雅芝迎來73歲生日，透過社群分享慶生美照與感言，並幽默反擊網路悲情傳聞，同時展現長年運動、飲食自律的凍齡狀態。

被譽為演藝圈「不老女神」的資深女星趙雅芝，近日迎來73歲生日。她在零點整準時於社群平台曬出慶生美照與吹蠟燭影片，只見她身穿一襲喜氣洋洋的紅裙，頭戴銀白色皇冠、手捧精緻蛋糕，凍齡狀態與優雅氣質依舊驚豔眾人，她也感性許下「開啟被好運包圍的新一歲」的生日願望。

面對歲月流逝，趙雅芝展現出極高的情商與豁達心態。她在貼文中幽默寫道：「11月15日是今年365天中的一天，這一天我在新聞稿裡又長了一歲。」長文裡，她不僅溫暖回憶起去年生日當天，在杭州「時光派對」與數千名觀眾齊聲合唱生日歌的震撼與感動，更罕見正面回應近年網路上屢傳的婚變或晚景淒涼等不實謠言。

她霸氣直言：「我也只有在營銷號裡才過得不幸」，並強調現實生活中的自己「有那麼多人愛我、護我」，73歲依然能夠從事自己熱愛的工作，對此感到「有點驕傲，也是幸運」，最後更以「人只要不貪心，生命中所有遇到的人和事，都是饋贈」為這段生日感言寫下暖心註解。

事實上，趙雅芝近期狀態極佳，日前才剛以一襲新中式「墨黛」禮服，與湯鎮業、許魏洲等藝人一同亮相第39屆金雞獎閉幕紅毯，舉手投足盡顯巨星風範。談及保養秘訣，她透露自己長期保持快走、太極或八段錦的運動習慣，平日也時刻提醒自己「挺胸收核心」以維持體態，加上飲食清淡規律。面對外界關注的年齡焦慮，她曾坦然表示反對過度醫美，認為皺紋是歲月留下的自然痕跡，每個階段都有屬於自己的方向與目標。

1953年出生於香港的趙雅芝，1973年參選首屆香港小姐獲得第四名後踏入演藝圈，隨後憑藉「上海灘」的馮程程與「新白娘子傳奇」的白素貞等經典角色紅遍華人圈。如今73歲的她不僅事業依舊活躍，更以從容自信的人生態度，為「優雅老去」做了最佳示範。

精華 FAQ

  • 她在零點準時貼出慶生美照與吹蠟燭影片，身穿紅裙、頭戴皇冠，並許下「開啟被好運包圍的新一歲」的生日願望，畫面相當亮眼。

  • 趙雅芝直接表示「我也只有在營銷號裡才過得不幸」，並強調自己在現實中有很多人疼愛，還能持續做喜歡的工作，認為這是驕傲也是幸運。

  • 她長期保持快走、太極或八段錦，也會提醒自己挺胸收核心，搭配清淡飲食；她反對過度醫美，認為皺紋是自然痕跡，人生各階段都有價值。

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