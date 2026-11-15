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蒙嘉慧被指幸福肥 鄭伊健護妻：健康最重要

娛樂新聞組／綜合報導
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鄭伊健表支持蒙嘉慧復出拍片。（本報資料照片）
鄭伊健表支持蒙嘉慧復出拍片。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭伊健出席活動時力挺蒙嘉慧復出拍片，並回應外界對她「幸福肥」的議論，強調肥瘦不是重點，健康最重要。

鄭伊健日前現身九龍塘出席「寵物小精靈」主題活動啟動禮，不僅大爆好友黎諾懿託他買玩具，更力挺太太蒙嘉慧復出與張家輝、鍾雪瑩合拍新片「我阿爹想旅行」，針對外界議論太太「幸福肥」，他更暖心護妻直言「人總會變，肥瘦不成問題，最緊要健康」。

綜合港媒報導，熱愛打機的鄭伊健在活動上重提與蒙嘉慧婚前到赤柱「捉精靈」的往事，笑言「當時在漆黑環境捉精靈都被傳媒發現到！」他坦言入行多年常被誤解只顧玩樂，但自己始終秉持「娛樂圈要先娛樂到自己，再娛樂別人，工作不忘娛樂」的宗旨，「認真地玩和認真地工作是一樣的。所以你們現在開始後悔了，看我現在多開心，後悔都未遲」。

面對即將到來的聖誕節，他也透露屆時會再來選購精靈產品，被問及是否怕被太太責罵時更幽默反問：「為什麼要鬧？你又知道我家有很多？或者我有好多個家呢！記住留港消費」。

談及太太蒙嘉慧全面復出拍攝電影「我阿爹想旅行」，鄭伊健表示全力支持：「有就認真做，她開心就行，我無所謂。現在娛樂圈比較艱難，她算得上少少前輩，人家邀請、幫得手就做，都要留機會給新一代演員。雖然我未看該片，但知道有鍾雪瑩、張家輝及新導演，我們需要多些這種融合在一起的工作」。

他也說明蒙嘉慧目前同時經營地產事業，「不可以突然不做，要對團隊有交代」，兩人派別相近，有好劇本才會接演。至於自身動向，鄭伊健自爆近期藉助AI創作了兩三個超現實題材劇本，雖因需有童心看待而暫無投資者感興趣，但他視為興趣並笑言「構思一下也不會蝕本」。

精華 FAQ

  • 他沒有迴避外界對太太身形的討論，反而暖心表示「人總會變，肥瘦不成問題，最緊要健康」，以健康角度看待身形變化。

  • 鄭伊健表示全力支持，認為她有機會就認真做，只要她開心就可以，並指娛樂圈艱難，應把機會留給新一代演員。

  • 他提到自己熱愛打機，聖誕節還想買精靈產品，另外也用AI構思了兩三個超現實題材劇本，雖暫未有投資者感興趣，但他視為興趣。

寵物 鄭伊健

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