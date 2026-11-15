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曾被導演霸王硬上弓 「三級片女神」淪落雜工 發帖訴苦

娛樂新聞組／綜合報導
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香港女星鄭艷麗擁有越南與法國的混血血統。（取材自微博）
香港女星鄭艷麗擁有越南與法國的混血血統。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

曾被捧為「李嘉欣第二」的鄭艷麗，近年因病、失業與失去母親接連打擊，只能靠基層雜工維生，近日又因等病床超過10個鐘頭發文求助。

有最美「三級片女神」、「李嘉欣第二」之稱的55歲香港前TVB女星鄭艷麗，近日被指因不堪「為一張病床等了十幾個鐘頭」上網發文呼救，讓不少網友為這位選秀冠軍出身豔星的境遇唏噓不已。從耀眼新星、控訴被導演霸王硬上弓，到「乾爹」台灣富商黃任中過世後跌落底層做工，今年3月其母過世更讓她瀕臨崩潰。而失去演員工作邀約的她，社交平台帳號簡介仍寫著：「我是一名演員，此刻仍在等待屬於我的機會。」

鄭艷麗近日被指在凌晨時分發帖訴苦，稱自己為一張病床等了十幾個鐘頭，渾身不適卻遲遲無法入院。就在數月前，她還因住房問題情緒瀕臨崩潰，直言自己已被逼至精神臨界點。今年3月，她剛送走相依為命的母親，從此連個能商量、能依靠的人都不剩了。字裡行間全是撕心裂肺的呼救聲。

鄭艷麗17歲被星探發掘，1988年參加TVB「銀河接力大賽」獲女主角組冠軍，出演「俠客行」侍劍一角，初登銀幕便與梁朝偉同框飆戲，是TVB傾力打造的明日之星，混血輪廓被港媒盛讚為「李嘉欣第二」。但後來她演出的戲劇角色未能再留下深刻印記，戲約也悄然從女主漸次退至配角，再後來，連邀約都變得稀疏而遲疑。

戲路收窄後，她轉向風月題材尋求突破，90年代接拍風月片「滅門慘案之借種」後，被貼上「豔星」標籤，TVB與她解約，主流影視圈基本也不再用她。當時網傳她因拒絕劇組突然加戲被迫完成拍攝，事後情緒失控，當眾潑水控訴導演違背契約精神。不過此事迄今未獲相關當事人證實。

隨後她赴台灣結識富商黃任中，被外界稱為「乾父女」，2004年黃任中病逝後她失去依靠，回港後，娛樂圈早已沒有她的位置，她嘗試開私房菜館失敗，轉做底層體力活。據相關報導，鄭艷麗近年以做清潔、洗碗等基層雜工為生，主要在連鎖快餐店做夜班清潔和洗碗工，時薪約32港幣。她還做過麵粉廠包裝工、寫字樓深夜保潔等工作，2025年在麵粉公司做包裝工不到半年被解雇。

近年她患嚴重厭食症，多次因營養不良入院，2026年3月母親病故，成為壓垮她的最後一根稻草。4月，她再度住院治療；6月發文控訴住房申請屢遭駁回，情緒幾近崩潰；7月初出院後即重返食肆打工；10月凌晨仍在社交平台更新求助信息，稱已在急診室外等候入院超8小時。境遇令不少網友感慨。

昔「最美艷星」鄭艷麗在2026年3月喪母後，曾發文哀喊：家裡只剩我一個人。（取材...
昔「最美艷星」鄭艷麗在2026年3月喪母後，曾發文哀喊：家裡只剩我一個人。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在凌晨透露自己身體不適，卻為了一張病床等待超過10個鐘頭仍未能入院，急切向外界求助，內容流露出焦慮與無助，也引發網友關注她的健康狀況。

  • 她17歲被星探發掘，1988年參加TVB比賽奪冠，曾演出《俠客行》並被視為力捧新星，因混血外貌獲封「李嘉欣第二」，後來又因拍風月片被貼上豔星標籤。

  • 在演藝工作減少後，她曾赴台灣結識富商黃任中，對方過世後失去依靠，回港又創業失敗，之後只能轉做清潔、洗碗、包裝等基層工作，時薪不高且工作不穩定。

梁朝偉 香港

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