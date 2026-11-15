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「最美妲己」娜然懷孕？她曬露小腹健身照 駁奉子成婚

娛樂新聞組／綜合報導
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「最美妲己」娜然擔綱。(取材自微博)
「最美妲己」娜然擔綱。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

娜然因匿名截圖與婚禮請柬傳聞被指懷孕、奉子成婚，但她工作室曬出健身照露出平坦小腹，外界普遍解讀為間接闢謠。

已故香港富商霍英東之孫、霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲的次子霍啟山，近日傳出與有「最美妲己」稱號的混血女星娜然結婚。相關訊息還沒獲霍家證實，近日娜然又被傳是奉子成婚，「娜然懷孕」也被推上熱搜。不過這次，娜然似乎不忍了，工作室曬出娜然健身照，小腹明顯平坦緊致，還配文「本周健身照」，疑似打臉懷孕傳聞。

此次懷孕傳聞源頭僅是一張匿名聊天截圖，內容模糊地提到「有孩子就辦喜酒」，隨後與港媒曝光的婚禮請柬信息綁定，在網上引發「奉子成婚」的猜測。

網傳兩人請柬顯示娜然與霍啟山將於12月12日在香港舉辦婚禮，由霍震霆、朱玲玲聯名署名，但當事人及霍家至今未正式官宣婚訊，也未對懷孕一事作出正面回應，僅以「私人私事不予回應」的口徑處理。

或許是不回應反而使可能的謠言未即時獲得澄清，這張來源不明的聊天截圖，硬是在11月14日把「娜然懷孕」話題推上了熱搜。而相較於霍家的低調，娜然看似不忍了，熱搜當天下午，就由其工作室發布了一組娜然「本周健身照」，疑似回應傳聞。

照片中，娜然在健身房對鏡自拍，身材纖細且充滿力量感，其中一張還露出平坦腹部，看來與孕期體態特徵明顯不符。工作室並配文稱：「分享自律美女娜然本周健身照，拍戲之餘也不忘運動。」雖未直接發布文字聲明闢謠，但這組照片被外界普遍解讀為對懷孕傳聞的間接回應，使得相關謠言不攻自破。

網友也扒出娜然近期出席巴黎時裝周等公開活動時的影像，發現她都身著修身禮服，狀態明艷且身形輕盈，並無孕相。此外，她目前仍有密集的拍戲和商務工作安排，包括準備新電影「捕風追影2」的拍攝，也與後來傳出她「停工待產」的傳言相悖。許多網友認為，工作室曬出的健身照以直觀的事實打破了流言，展現了娜然自律的生活狀態。

公開資料顯示，娜然1997年4月1日出生於俄羅斯，女演員、模特，曾在電影「封神第一部：朝歌風雲」中飾演「妲己」一角。

娜然工作室曬出娜然「本周健身照」，小腹明顯平坦緊緻。（取材自微博）
娜然工作室曬出娜然「本周健身照」，小腹明顯平坦緊緻。（取材自微博）

娜然曾飾演妲己。（取材自微博）
娜然曾飾演妲己。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 主要是匿名聊天截圖提到「有孩子就辦喜酒」，又被網傳請柬資訊串聯放大，於是引發她與霍啟山奉子成婚、已懷孕的猜測。

  • 她的工作室在熱搜當天發布本周健身照，照片中她身材纖細、小腹平坦，並配文強調拍戲之餘也不忘運動，被視為間接回應。

  • 除了健身照之外，網友也翻出她出席巴黎時裝周等公開活動的影像，身形並無孕相；同時她仍有密集拍戲與商務安排，與停工待產說法不符。

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