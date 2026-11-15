劉亦菲海邊氧氣感隨拍 「漫畫腿」瞬間空降熱搜詞
劉亦菲在阿布達比工作間隙於酒店陽台拍下海邊隨拍，憑清爽造型、鬆弛氛圍與修長腿部線條迅速登上熱搜。
AI摘要
文章摘要整理：
劉亦菲在阿布達比工作間隙於酒店陽台拍下海邊隨拍，憑清爽造型、鬆弛氛圍與修長腿部線條迅速登上熱搜。
劉亦菲近日在微博發布了一組在阿拉伯聯合大公國阿布達比酒店陽台拍攝的海邊隨拍，當時她在阿布達比拍攝代言廣告，這組照片是工作間隙的隨手紀錄，發出後就瞬間空降熱搜。她身穿掛脖深V海浪藍短裙，造型清爽大方，不少網友則把焦點放在她的「漫畫腿」。
劉亦菲日前於個人微博發布了這組照片，並配文「工作忙完陽台拍個照」。照片中，她身穿掛脖深V海浪藍裙，面料輕透帶水光褶皺，下襬有如浪花翻湧的立體捲邊設計；長髮半紮或自然盤髮，搭配淡雅妝容和細鑽項鍊，整體清爽大方又不失性感。
這組照片發出後就上了熱搜，網友說，劉亦菲的天鵝頸與鎖骨吸睛，背景是陽台外的海景與落日，海風拂髮，氛圍鬆弛，大量網友讚其為「海邊仙女」、「美人魚上岸」，認為拍出了「氧氣感」、「鬆弛感」。
有網友認為，這組照片拍出了早期寫真的「復古感」，自然舒展的狀態，充滿了「海邊仙氣」，還有網友問她是用哪個牌子的手機拍的，稱讚她的自拍技術明顯進步。
「劉亦菲漫畫腿」也成了熱搜詞條，網友留言點評，劉亦菲的腿部線條修長勻稱，身高170cm的修長身材比例，在多組海邊度假和休閒隨拍中，不同造型都展現出自然的腿部線條。
網友紛紛留言：「這身藍色裙子配上海景，看著確實心情好」，「好美好有生命力啊，玩的開心呀」，「快樂工作 健康生活」，「工作之餘的陽台海景隨拍，鬆弛又明媚，每一幀都好治癒」。
她是在阿布達比拍攝代言廣告期間，利用工作忙完的空檔，在酒店陽台拍下並發布這組照片，屬於隨手紀錄式的生活隨拍。 因為照片結合了海景、落日、海風與鬆弛氛圍，加上她的藍色短裙造型清爽亮眼，整體呈現出氧氣感與海邊仙氣，因此很快衝上熱搜。 網友多聚焦於她的天鵝頸、鎖骨與修長腿部線條，甚至以「漫畫腿」形容她的比例；同時也稱讚她拍出自然、明媚且很治癒的感覺。
精華 FAQ
她是在阿布達比拍攝代言廣告期間，利用工作忙完的空檔，在酒店陽台拍下並發布這組照片，屬於隨手紀錄式的生活隨拍。
因為照片結合了海景、落日、海風與鬆弛氛圍，加上她的藍色短裙造型清爽亮眼，整體呈現出氧氣感與海邊仙氣，因此很快衝上熱搜。
網友多聚焦於她的天鵝頸、鎖骨與修長腿部線條，甚至以「漫畫腿」形容她的比例；同時也稱讚她拍出自然、明媚且很治癒的感覺。
上一則
炎亞綸為健康吃素兩月 連「生理也出家」 床事快歸零
下一則