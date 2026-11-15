劉亦菲海邊氧氣感隨拍 「漫畫腿」瞬間空降熱搜詞

劉亦菲近日發布一組在阿布達比酒店陽台拍攝的海邊隨拍，被網友說美翻了，不少網友則把焦點放在她細長的「漫畫腿」。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 劉亦菲在阿布達比工作間隙於酒店陽台拍下海邊隨拍，憑清爽造型、鬆弛氛圍與修長腿部線條迅速登上熱搜。

劉亦菲 近日在微博 發布了一組在阿拉伯聯合大公國阿布達比酒店陽台拍攝的海邊隨拍，當時她在阿布達比拍攝代言廣告，這組照片是工作間隙的隨手紀錄，發出後就瞬間空降熱搜。她身穿掛脖深V海浪藍短裙，造型清爽大方，不少網友則把焦點放在她的「漫畫腿」。

劉亦菲日前於個人微博發布了這組照片，並配文「工作忙完陽台拍個照」。照片中，她身穿掛脖深V海浪藍裙，面料輕透帶水光褶皺，下襬有如浪花翻湧的立體捲邊設計；長髮半紮或自然盤髮，搭配淡雅妝容和細鑽項鍊，整體清爽大方又不失性感。

這組照片發出後就上了熱搜，網友說，劉亦菲的天鵝頸與鎖骨吸睛，背景是陽台外的海景與落日，海風拂髮，氛圍鬆弛，大量網友讚其為「海邊仙女」、「美人魚上岸」，認為拍出了「氧氣感」、「鬆弛感」。

有網友認為，這組照片拍出了早期寫真的「復古感」，自然舒展的狀態，充滿了「海邊仙氣」，還有網友問她是用哪個牌子的手機拍的，稱讚她的自拍技術明顯進步。

「劉亦菲漫畫腿」也成了熱搜詞條，網友留言點評，劉亦菲的腿部線條修長勻稱，身高170cm的修長身材比例，在多組海邊度假和休閒隨拍中，不同造型都展現出自然的腿部線條。

網友紛紛留言：「這身藍色裙子配上海景，看著確實心情好」，「好美好有生命力啊，玩的開心呀」，「快樂工作 健康生活」，「工作之餘的陽台海景隨拍，鬆弛又明媚，每一幀都好治癒」。

劉亦菲近日發布一組在阿布達比酒店陽台拍攝的海邊隨拍，被網友說美翻了。（取材自微博）

劉亦菲近日發布一組在阿布達比酒店陽台拍攝的海邊隨拍，被網友說美翻了，不少網友則把焦點放在她細長的「漫畫腿」。（取材自微博）